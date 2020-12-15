Барьер против ковида: какие препараты могут помочь организму в борьбе с симптомами болезни

С наступлением холодов у многих людей снижается иммунитет, и традиционно возрастает число больных гриппом и разными респираторными заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот зимний сезон к обычным простудам добавилась коронавирусная инфекция. Обычно медики рекомендуют в этой связи принимать различные препараты, включая иммуностимулирующие. КП решила поговорить с экспертами, чтобы услышать их мнение о том, насколько эти препараты могут быть полезны.

Общих рецептов лечения болезни не существует, тем более, что заболеванию могут быть подвержены даже самые здоровые внешне люди. Медики настоятельно не рекомендуют в связи с этим заниматься самолечением: грамотную схему лечения может назначить только врач, который подберет оптимальную дозу и качественный препарат, хорошо зарекомендовавший себя для лечения коронавируса. В случае подозрений на пневмонию или COVID, врачи советуют обязательно сделать компьютерную томографию (КТ) органов дыхания.

Сейчас для борьбы с инфекциями дыхательных путей медики обычно назначают противовирусные, жаропонижающие и иммуностимулирующие лекарства. Например, если человек мучается высокой температурой, жар снимают при помощи «Ибупрофена», «Ибуклина», «Нимесулида» или всем известного «Парацетамола». Есть также препараты, которые помогают увеличить темпы выздоровления и поддержать защитные силы организма на этапе восстановления, например, иммуностимуляторы, такие как итальянский препарат «Имунорикс». Производится он в форме раствора для приема внутрь, продается по рецепту врача.

Правильный иммунитет

Активное вещество в «Имунориксе» – пидотимод, который регулирует клеточный и гуморальный иммунитет в условиях иммунодефицита. В ситуации развития бактериальных, грибковых и вирусных инфекций пидотимод стимулирует макрофаги, то есть клетки, которые активно «захватывают» антигены, а также способствует представлению антигена Т-лимфоцитам, которые далее участвуют в процессе уничтожения того или иного возбудителя.

Препарат хорошо известен как в стране, так и в мире. Как поясняет д.м.н., профессор кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марина Савенкова, к 2020 году было проведено более 60 международных клинических исследований, в которых принимали участие более миллиона пациентов. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), «Имунорикс» является практически единственным из всех иммуномодуляторов, рекомендованных для лечения и профилактики респираторных инфекций. Этот препарат используется в России около 20 лет врачами разного профиля: педиатрами, отоларингологами, пульмонологами и иммунологами, а также имеет хорошую достоверную базу клинических исследований.

«Препаратов, которым приписывают иммунотропные свойства, существует очень много, но лишь единицы из них соответствуют требованиям доказательной медицины. Среди препаратов, влияющих на иммунную систему, можно отметить «Имунорикс», который имеет достаточно серьезную и многолетнюю доказательную базу. Были проведены плацебо-контролируемые и двойные слепые рандомизированные клинические исследования, на основании которых была доказана терапевтическая эффективность и безопасность применения «Имунорикса», - говорит к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Как мобилизовать иммунитет?

Как известно, очень часто тяжелое течение коронавируса обусловлено бактериальным инфицированием с развитием пневмонии. Марина Савенкова, изучавшая действие «Имунорикса» для решения проблем «часто болеющих детей» (то есть тех, у кого постоянно имеется смешанная вирусно-бактериальная микрофлора), отмечает, что «препарат повышает экспрессию белков СD80 и CВ86, от которых зависит активация иммунного ответа».

Правильное восстановление

Георгий Викулов поясняет, что потенциально «Имунорикс» может сгладить встречу с коронавирусом и, соответственно, уменьшить риск тяжелого, в том числе, осложненного течения COVID-19. Также, по словам доктора, препарат полезен не только для профилактики коронавирусной инфекции, но и на стадиях лечения и восстановления пациента, в сочетании с основной терапией.

«Отличительной особенностью является то, что «Имунорикс» усиливает действие основного лечения. Он может сочетаться с противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми препаратами, улучшать результативность лечения по сравнению с той терапией, что используется без применения «Имунорикса». Применение препарата позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, в том числе, количество курсов назначения антибиотиков», - добавляет Викулов.

Новая коронавирусная инфекция коварна, среди прочего, своими последствиями для организма. Так, у идущих на поправку пациентов с COVID-19 продолжают присутствовать воспалительный процесс и слабость. В связи с этим эксперты отмечают, что врачи назначают «Имунорикс» для улучшения состояния выздоравливающих пациентов, у которых нередко наблюдается послевирусная астения и могут присутствовать поствирусный синусит, воспаление пазух носа и затяжное течение воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

«В зависимости от типов нарушений и вариаций иммунной дисфункции, «Имунорикс» может применяться у переболевших пациентов в фазе иммунореабилитации или для ускорения восстановления организма. В сочетании с противовирусными препаратами «Имунорикс» может усилить действие основного лечения и предотвратить развитие устойчивости вируса к основному назначенному препарату», - отмечает Георгий Викулов.

Марина Савенкова, в свою очередь, подчеркивает, цитируя данные проведенного в Италии в марте-апреле этого года исследования, что вещество пидотимод (то есть действующее вещество «Имунорикса» - редакция) эффективно для уменьшения продолжительности симптомов у пациентов при COVID-19, приводит к более быстрой нормализации температуры тела, предотвращает развитие цитокинового шторма.

Впрочем, эксперты отмечают один из важнейших критериев эффективности и безопасности приема препарата – применение согласно официальной инструкции по медицинскому применению и выполнение рекомендаций врача. В каждом конкретном случае медики должны отслеживать ответ организма на лечение, эффективность и безопасность терапии. Георгий Викулов в связи с этим подчеркивает, что препараты иммунотропной направленности всегда должны назначаться только врачом, желательно – клиническим иммунологом, который может подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей пациента и принципов 5P -медицины, то есть современной модели персонифицированной медицины, направленной в первую очередь на профилактику и снижение рисков развития заболеваний.