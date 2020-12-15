Не ожидал, что деньги придут так быстро: водитель рассказал, как получить помощь от сервиса такси, если заболел ковидом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пандемии многие россияне предпочитают такси общественному транспорту, стараясь обезопасить себя от массовых скоплений людей. Но сами водители в это время оказались в группе риска, ведь количество клиентов, которых они перевозят за день, увеличилось в разы.

Несмотря на соблюдение всех мер безопасности водители не застрахованы от болезни полностью. Для тех, кто все-таки заболел, «Яндекс» еще весной создал специальный фонд Яндекс.Такси, из которого водителям выплачивают материальную помощь. Средства выделяются не только при положительном результате на коронавирус, но и в том случае, если водителю пришлось сесть на карантин из-за контакта с зараженным.

– В такси я работаю 6 лет, и вот в ноябре я остался без работы и доходов. Жена заболела коронавирусом, ее госпитализировали, а я две недели должен был находиться на карантине дома. Но карантин затянулся на месяц, – рассказывает таксист Иван Викторович. – Первый тест оказался отрицательным. Я обрадовался, что скоро смогу вернуться к работе. Но на десятый день изоляции у меня пропало обоняние. Я сдал второй тест, который тоже оказался отрицательным, но из-за того, что потеря обоняния – один из распространенных симптомов коронавируса, меня оставили на карантине еще на две недели. В итоге с 30 октября по 28 ноября я был дома без работы, переживал из-за этого. У таксистов фиксированных окладов нет. Работаешь – получаешь доход, не работаешь – доходов нет.

Иван Викторович увидел в рабочем приложении сообщение о том, что все водители, которые заболели или находятся на карантине, могут рассчитывать на денежную помощь.

– Я отправил все необходимые документы. Примерно неделю рассматривали мое обращение, а потом через пять дней перевели мне 28 тысяч рублей. Не ожидал, что так быстро помощь окажут, – отметил водитель.

Сейчас водителей Яндекс Go обязывают строго соблюдать меры безопасности. Все они должны работать в масках и перчатках, до и после каждого заказа салон авто проветривается, а также рекомендуется регулярно обрабатывать его дезинфектором.

Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано 27 651 новых случаев заражения ковидом. Заболевшие выявлены во всех регионах страны. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 481 человек, полностью выздоровели 20 177.

Всего с начала пандемии в России заболели 2,63 миллиона человек, выздоровели 2,09 миллиона, умерли 46 404 россиян.