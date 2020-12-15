Пандемия подхлестнула тренд на деревянные дома

Комфортабельная избушка в пригороде - предел мечтаний многих жителей мегаполисов, выросших в железобетонных коробках. Фото: Shutterstock

«ЗАКАЗОВ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД»

Одним из последствий пандемии стал скачок спроса на индивидуальное загородное жилье из дерева. За городом люди чувствуют себя безопаснее. Справедливости ради надо отметить, что рост деревянного домостроения наметился и до пандемии. По данным Ассоциации деревянного домостроения, рост реального объема введенных деревянных домов в 2019 году оценивается в 28%.

Что касается этого года, то с началом эпидемии коронавируса целый ряд ведущих компаний отрасли отметили резкий рост обращений по поводу строительства деревянных домов. Количество заявок на строительство деревянных домов в марте - апреле 2020 года выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В течение полугода общий объем производства, возведения и продаж такого жилья вырос на 10 - 15% - об этом рассказали в Ассоциации деревянного домостроения. Показатели увеличились за счет реализации отложенного спроса, который подстегнула изменчивость валютных курсов. В условиях самоизоляции из-за карантина многие россияне поняли, что им хотелось бы иметь загородное жилье.

«В большинстве регионов дома продолжали строиться, и за счет «пандемийного» спроса поддерживалась активность рынка строительных конструкций. Для многих стало жизненно необходимой целью обзавестись какой-то загородной недвижимостью, чтобы в случае карантинных ограничений не оставаться в городских бетонных клетках, - пояснил журналистам член правления Ассоциации деревянного домостроения Максим Молчанов. - Сейчас большинство производителей клееного бруса и домов из него получили заказы на три-четыре, а кто-то даже на пять месяцев вперед».

Кроме того, государство старается оживить спрос на рынке. Во-первых, Минпромторг России подготовил перечень системообразующих организаций, пострадавших от последствий коронавируса и претендующих на поддержку государства. В этом перечне в том числе 53 предприятия лесопромышленного комплекса. Решение о предоставлении помощи принимает правительственная комиссия, рассматривая каждый случай отдельно: это может быть отсрочка налогов, государственная гарантия на кредиты, льготные займы и прямые субсидии.

Во-вторых, в декабре корпорация ДОМ.РФ запускает пилотную программу субсидирования ипотеки на частные дома. Пока только для молодежи. Кредит могут получить семьи, в которых возраст одного из заемщиков не превышает 36 лет, при этом они воспитывают не менее одного ребенка в возрасте не старше 19 лет.

Современные технологии обработки дерева дают право на существование даже таким футуристическим проектам. Фото: aasarchitecture.com

Ставка составит 6,5 процента на весь срок кредита. Среди условий - первоначальный взнос в размере 20 процентов, ипотека выдается на срок до 20 лет. На запуск программы выделяется 300 миллионов рублей, которые пойдут на выдачу субсидированных кредитов по ставке 6,5 процента. Размер кредита будет ограничен порогом 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, для других регионов - до 6 миллионов.

ОПРАВДАННАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»

«Этот формат жилья набирает популярность, и мы должны искать выходы, как удовлетворить спрос. Хотим в пилотной программе отработать механизмы поддержки ИЖС (индивидуального жилищного строительства. - Ред.) с возможностью масштабирования для всех участников рынка», - уточнил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Такой ипотечный кредит по льготной ставке может быть оформлен не только на строящийся индивидуальный жилой дом, но и на завершенный на первичном рынке от застройщика. При этом, если гражданином принято решение построить дом самостоятельно, то у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядной организацией.

Проект стартует в декабре 2020 года, а продлится до 1 июля 2021-го.

«То, что запускается именно льготная ипотека для молодежи, - это действительно революционно для ИЖС и очень оправданно. За последние несколько лет аудитория заказчиков «помолодела», то есть доля клиентов 27 - 40 лет существенно увеличилась и продолжает расти», - пояснил СМИ директор по работе с госорганами и банками Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров.

По мнению эксперта, поведение этой категории заказчиков отличается от более возрастной. Они гораздо смелее в отношении использования кредитных средств, более требовательны к скорейшему заселению. Поэтому такой ипотечный продукт, считают участники рынка, будет востребован.

КСТАТИ

В Москве построят необычную многоэтажку

Отрасль деревянного домостроения активно развивается, а технологии совершенствуются. В нашей стране появилось производство LVL-бруса и CLT-панелей. Так, применение CLT-панелей позволяет возводить высотные здания. Например, в 2019 году в норвежском городе Брумунддале введен в эксплуатацию 18-этажный многофункциональный дом с бассейном и гостиницей («Мьёсторнет»). Он построен по новым технологиям деревянного домостроения.

Инженеры и конструкторы провели ряд исследований и расчетов, установив, что из таких панелей можно строить здания высотой до 30 этажей. Если комбинировать CLT-панели с металлом и бетоном, высоту здания можно увеличить еще больше.

В Москве Segezha и Etalon первую деревянную многоэтажку из CLT-панелей начнут строить летом 2021 года. Количество этажей и другие детали проекта пока неизвестны.

СКАЗАНО!

Виктор Евтухов, Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

«Сейчас мы делаем серьезный акцент на применении дерева в строительстве, потому что это позволит задействовать существенные резервы внутреннего спроса на древесину. Минпромторг России предлагает расширить применение деревянных конструкций в строительстве жилья. В нашей стране сегодня есть достаточно и ресурсов, и технологий для развития этого рынка. Мы рассчитываем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства до 20%».