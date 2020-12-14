"Руки трясутся, сердце бьется. Это божественно": Владимир Пресняков расплакался из-за сына

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Пресняков месяц назад стал папой в третий раз. Супруга Наталья Подольская 22 октября 2020 года родила певцу сына Ивана. После появления в семье младенца жизнь звездных родителей изменилась. При этом, по словам многодетного отца, он стал очень сентиментальным.

Владимир Пресняков теперь с мероприятий скорее спешит домой. Ведь его всегда ждут сыновья Тема и Ваня и жена Наталья Подольская. "Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа - он тоже стал ребенком. Отцы после 70 превращаются в конкретных детей. И еще не забывайте про меня самого. Я тоже тот еще ребенок", - откровенно рассказал 52-летний певец.

Владимир также отметил, что теперь испытывает такие эмоции, каких до этого не было в его жизни. "Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир. Ты можешь расплакаться ни с того ни с сего. Когда Темка первый раз танцевал с «Тодесом», недавно был концерт, я уже перестал скрывать, что рыдаю в три ручья. Таких эмоций не испытывал никогда в жизни, даже когда присутствовал при рождении детей. Вот то, что я видел на сцене, - такой кайф и драйв. Вижу, как сын старается. Это и мило, и смешно. Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем, как мне кажется. Это божественно", - цитирует артиста "Стархит".

Говоря о том, как Тема принял младшего брата, Пресняков улыбается: "Как только родился Ваня, он сразу сходил в магазин, купил игрушку и подарил Теме. Сказал: «На, это тебе, брат». Они будут дружными ребятами. У Темы столько страсти к малышу. Он постоянно подбегает и сходу его ка-а-ак чмокает. Мы аж немного переживали с Наташей, объясняли, мол, тут надо немного осторожнее действовать, без такого подъезда".

Владимир не устает признаваться жене в любви. "Наташа еще больше раскрылась, она прям мама-мама, это ее. Но хоть детей теперь у нее больше, мы успеваем уделять внимание друг другу. Столько адреналина, столько счастья, что мы привнесли в мир нового человечка, которого хотим воспитать по нашим законам, по божьим законам. Чтобы он дарил тепло, радость, доброту. Это очень важно, я буду все для этого делать", - пообещал певец.