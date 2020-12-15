Анекдоты: Я вот думаю... Маску уже можно новогодним дождиком обшивать или еще рано?

- Милый, обожди немного, я накрашусь.
- Маша, тебе не нужно краситься.
- Ой, какой ты милый!
- Тебе нужна пластика...
* * *
Мужчины, помните! Главное, чтобы девушка не скучала!
Не можешь ее развеселить - так расстрой чем-нибудь!
* * *
- Как перестать жрать на ночь?
- Могу рассказать.
- Рассказать-то и я могу, а как перестать...
* * *
- Представляешь, в выходные решил навести порядок в гараже отца. Среди хлама нашел разобранный легкий самолет -
алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать. Не получается. И так крутил, и эдак... Поможешь?
- А это точно не раскладушка?
* * *
Переболела коронавирусом. Остался побочный эффект - абсолютная лень.
* * *
Отец спрашивает Вовочку:
- Ну, сын, ты уже большой, выбрал уже, кем хочешь быть, когда вырастешь?
- Да, пап! Хочу быть мойщиком бассейнов.
- И все?
- Нет, еще садовником, сантехником и доставщиком пиццы.
Отец задумался, почесал затылок и кричит жене:
- Слышь, мать! Похоже, он нашел ту кассету...
* * *
У меня вопрос:
Если мужики отнимают у женщин лучшие годы их жизни, то почему тогда мужики живут меньше?
* * *
Если бы в году было 364 дня, дни недели всегда приходились бы на одни и те же даты. 365 дней в году - это заговор, чтобы каждый год продавать нам новые календари.
* * *
Бомж Виталий спит на полу в метро. За день через его постель проходят тысячи женщин.
* * *
- Вась, а у тебя кто-нибудь знакомый в полиции есть?
- Есть. Вован, кореш мой закадычный.
- А он там чем занимается?
- В КПЗ сидит...
* * *
Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двоих детей спокойна и уверенна, как дембель. Мама троих детей - это спецназ.
* * *
Из истории живописи.
Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».