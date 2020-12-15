Анекдоты: Я вот думаю... Маску уже можно новогодним дождиком обшивать или еще рано?

- Милый, обожди немного, я накрашусь.

- Маша, тебе не нужно краситься.

- Ой, какой ты милый!

- Тебе нужна пластика...

* * *

Мужчины, помните! Главное, чтобы девушка не скучала!

Не можешь ее развеселить - так расстрой чем-нибудь!

* * *

- Как перестать жрать на ночь?

- Могу рассказать.

- Рассказать-то и я могу, а как перестать...

* * *

- Представляешь, в выходные решил навести порядок в гараже отца. Среди хлама нашел разобранный легкий самолет -

алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать. Не получается. И так крутил, и эдак... Поможешь?

- А это точно не раскладушка?

* * *

Переболела коронавирусом. Остался побочный эффект - абсолютная лень.

* * *

Отец спрашивает Вовочку:

- Ну, сын, ты уже большой, выбрал уже, кем хочешь быть, когда вырастешь?

- Да, пап! Хочу быть мойщиком бассейнов.

- И все?

- Нет, еще садовником, сантехником и доставщиком пиццы.

Отец задумался, почесал затылок и кричит жене:

- Слышь, мать! Похоже, он нашел ту кассету...

* * *

У меня вопрос:

Если мужики отнимают у женщин лучшие годы их жизни, то почему тогда мужики живут меньше?

* * *

Если бы в году было 364 дня, дни недели всегда приходились бы на одни и те же даты. 365 дней в году - это заговор, чтобы каждый год продавать нам новые календари.

* * *

Бомж Виталий спит на полу в метро. За день через его постель проходят тысячи женщин.

* * *

- Вась, а у тебя кто-нибудь знакомый в полиции есть?

- Есть. Вован, кореш мой закадычный.

- А он там чем занимается?

- В КПЗ сидит...

* * *

Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двоих детей спокойна и уверенна, как дембель. Мама троих детей - это спецназ.

* * *

Из истории живописи.

Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».