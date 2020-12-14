Девушка из Владивостока выиграла 100 тысяч за «случайную» фотографию

Победительница фотоконкурса «Лица труда» Елена Баштовая и секретарь Федерального совета Всероссийской политической «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

Елена Баштовая сделала фотографирование своей основной работой совсем недавно, буквально год назад. Портрет, за который она получила награду, был снят как раз в то время, когда Елена делала первые шаги в профессии – в ходе фотосессии в конном клубе на Щитовой заметила колоритных сварщиков, ремонтировавших неподалёку мост, и не смогла пройти мимо.

Сегодня Елена живет в поселке Преображение, но часто ездит во Владивосток по работе – её стиль пользуется большой популярностью. Но сегодня повод навестить приморскую столицу оказался еще более приятный. «Партия Дела» и «Комсомольская правда» провели 14 декабря церемонию награждения федерального конкурса «Лица труда», где вручили Елене Баштовой диплом победителя и сертификат на 100 тысяч рублей.

Этими кадрами гордится Россия

Инициатива чествовать фотографов, которые показывают лица тружеников, родилась три года назад. Мы вместе с представителями «Партии Дела» решили тогда, что в стране не хватает иллюстраций полноценной созидательной деятельности, работы тех, кто своими руками создаёт наш ежедневный комфорт – людей рабочих профессий. Мало в масс-медиа показывают настоящие заводы и фабрики, колосящиеся поля, ожидающие хозяйской заботливой руки, мало говорят об уважении к труду и рабочим, инженерным профессиям. А ведь именно за ними будущее страны.

И уже в первый год результат конкурса «Лица труда» показал, что мы были не просто правы – мы попали в самое яблочко. Работы приходили со всех уголков страны. А 50 лучших отобрали для фотовыставки, которая проходила в нескольких городах России, в том числе во Владивостоке. И хотя в 2018 году главный приз отправился в Волгоград, в одной из пяти номинаций победила наша землячка – жительница Большого Камня Ирина Мамушкина.

В феврале этого года ИД «Комсомольская правда» и «Партия Дела» объявили о проведении «Лиц труда» в третий раз, расширив тематику конкурса. В этот особенный, юбилейный год 75-летней годовщины Победы фотохудожникам предложили запечатлеть еще и ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной войны. А также ввели новую номинацию — «Современные герои» — для всех тех, кто спасает страну во время пандемии, не считаясь со временем суток и собственной усталостью, рискует собой, чтобы быстрее вернуть всем нормальную жизнь.

В итоге на сайт kp.ru пришло более 2100 работ от 904 фотографов. География претендентов на гран-при и на пять первых мест — вся страна. В числе лучших — портреты, снятые фотографами из Республики Алтай, Ставропольского края, Челябинской области и Удмуртии, победители в номинациях выиграли по смартфону. Но главный приз отправился в Приморье.

Люди труда нужны как воздух

Церемония награждения во Владивостоке проходила прямо в студии радио «Комсомольская правда», в которой, пожалуй, еще никогда не было столько гостей. Победительница Елена приехала из Преображения со своей второй половинкой, а также с подарками и угощениями для организаторов конкурса. А награждать её представители «Партии Дела» прилетели и вовсе из Москвы. Алексей Лапушкин, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» и один из инициаторов фотопроекта «Лица труда», как оказалось, о событиях во Владивостоке знает очень хорошо, поэтому фотографию победителя назвал как никогда актуальной.

- После прошедшего ледяного дождя труд сварщика оказался как никогда востребован, - напомнил он о недавних печальных событиях. – И всегда люди труда были востребованы, но у нас те, кто что-то производят, сильно недооценены. У нас в масс-медиа есть «инстамодели», полицейские, бандиты, прокуроры – кого только нет, кроме настоящих тружеников. К сожалению, люди во Владивостоке ощутили совсем недавно, как плохо жить без электричества. И все мы в «мирное» время забываем, что это электричество кто-то должен выработать. Для этого нужно добыть газ или другое топливо. Чтобы его переработать, нужны машины. Доставить – провода. Вышки нужно периодически менять. Люди труда – как воздух: все привыкли, что кто-то там хлеб печет, на комбайне работает, кто-то этот комбайн делает, кто-то дороги ремонтирует. Лишь когда этих людей не оказывается, мы начинаем это хорошо чувствовать.

Алексей Лапушкин вручил победительнице заветный сертификат на 100 тысяч рублей со словами:

- Надеюсь, у вас будут еще успехи. А мы будем и дальше продолжать фотоконкурс – призов у нас хватит!

К поздравлениям присоединился и председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела» Всеволод Сантеевич Ию.

- Желаю творческого оптимизма и больше радовать своими фотографиями близких и других людей! - заключил он.

Елена Баштовая и председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела» Всеволод Ию.

Вручая диплом победителя, редактор владивостокского филиала «Комсомольской правды» заметил, что в этой фотографии очень много символичного. Несколько лет назад Приморье прогремело на всю страну не в лучшем свете, когда один за другим в регионе стали обрушаться старые, отслужившие свое мосты. И тот, что в Шаморе, тоже состарился и рухнул, оставив целый район поселка Щитовая отрезанным от большой земли. Так что на фото – не просто люди дела, это настоящие спасители, возрождающие инфраструктуру региона. А Елена – талантливый бытописатель, прославляющий Приморье на всю страну.

В нужное время в нужном месте

Герой фотографии, Кирилл Куцев знает, что помог Елене выиграть – после той самой фотосессии сдружились и часто общаются. А ведь в тот день она просто сделала несколько фотографий и даже не спросила имен, контакты тем более не записывала.

Но портреты получились слишком хорошие, чтобы просто хранить их в архиве. Тогда Елена выставила фото Кирилла в соцсетях и попросила отозваться тех, кто узнает парня. И откликнулись многие. Как рассказывал потом сам Кирилл, он вечером спокойно лег спать, а наутро увидел в соцсетях огромное количество сообщений примерно такого содержания: «Там тебя разыскивает какая-то девушка». Парень, мягко говоря, удивился.

Сама Елена Баштовая родом из приморского города Артема, по образованию логист, но всегда тянулась к творчеству. Неудивительно, что чуть больше года назад фотографирование стало ее основной работой: свадебные фотосессии, коммерческие репортажи. Осенью прошлого года Елена снимала молодую пару на лошадях на берегу бухты Щитовая – это была третья или четвертая платная фотосессия в ее жизни.

- Мы проходили мимо старого моста, который ремонтировали четверо рабочих. И на обратном пути я попросила их мне попозировать. Они вообще все были харизматичные, вся бригада, и мне очень хотелось их поснимать – я спешила, переживая, что вот-вот закончится световой день. В итоге лучше всех получился сварщик Кирилл, про которого мне очень многие написали, что он похож на актера Тома Харди, - рассказывает Елена.

Такую натуру терять не хотелось: если у тебя в руках шедевр – его обязательно нужно показать людям. И вдруг товарищ прислал ссылку на конкурс «Лица труда». Условия конкурса позволяют отправить сразу несколько фото, но Елена выбрала только одну – и выиграла.

- В итоге мне в какой-то момент позвонили. Сначала просто уточнили, где снято, кто на фото. Я и не могла даже себе представить, что выиграю, ведь это же федеральный конкурс! Я до сих пор думаю, что это какое-то чудо! – восхищается Елена. - И кстати, когда я отправляла фотографию на конкурс, даже не знала, какой там главный приз. Даже когда мне сообщили, что я выиграла – я так обрадовалась, что не спросила. Позвонила маме, говорю: мама, я выиграла во всероссийском конкурсе. Она мне: а приз какой? Я: мама, а я не знаю. Тогда она сама зашла на сайт, перезванивает мне и говорит: ты выиграла 100 тысяч рублей!!!

Но главное даже не это. Победа во всероссийском конкурсе действительно принесла Елене Баштовой славу и признание. Теперь её приглашают на различные производства и просят сфотографировать сотрудников. Портреты у Елены получаются действительно сказочные. А главное, она сама испытывает неподдельную радость, когда ловит в объектив лица простых тружеников, превращая их в шедевры, каждый из которых мог бы претендовать на победу.