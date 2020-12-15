Защита экологии должна объединять общество

Председатель Российского экологического движения Рашид Нургалиев.

Общественники и экологи из 53 регионов России собрались в Москве в День конституции. И это символично, так как основной закон государства закрепляет за каждым гражданином «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Собственно именно поэтому, задачи, которые ставит перед собой РЭД, глобального масштаба.

- Наша основная задача - сделать планету чище, - заявил на открытии съезда председатель движения Рашид Нургалиев, - но без мнения экспертов и всего сообщества это невозможно. Важно выносить проблему на обсуждение и задавать тон.

Российское экологическое движение определило для себя четыре основных направления работы. Это вода, воздух и почва, но самой насущной проблемой на нынешний момент является мусор и все, что с ним связано. Сортировка, вывоз, переработка и т.д. Именно этой темой сейчас спекулируют так называемые экологические террористы, которые в угоду чьих-либо интересов мешают мусорной отрасли вставать на ноги и уходить от бессмысленных захоронений отходов.

- Наш съезд должен задать направление, по которому мы будем двигаться дальше и помочь наладить конструктивный диалог между разными ведомствами и общественниками, - подчеркнул Рашид Нургалиев.

Важную роль в оценке состояния окружающей среды играет Росприроднадзор. Представитель ведомства, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов рассказал, что уже сейчас общественные экологические инспекторы в регионах согласно федеральному закону № 7 проходят сертификацию Росприроднадзора и получают соответствующие удостоверения. Они работают на общественных началах, но уже способны влиять на экологическую повестку в регионах.

- Но при этом любой инспектор должен быть наделен дополнительными правами, - отметил Александр Власов. - И для него должны быть разработаны меры стимулирования. Росприроднадзор вышел с подобной инициативой на Минприроды с просьбой изменить законодательные акты, чтобы общественный инспектор мог спокойно вести фото и видеосъемку правонарушения и давать замечания.

Для чего это нужно? В некоторых случаях во избежание экологического терроризма. Да, инспектором может стать любой гражданин, но он не должен быть оголтелым общественником, которому все равно, за что качать права.

Исполнительный директор НО ЦКП ВО «Центр коллективного пользования» Санкт-Петербургского Горного университета Александр Данилов так же уверен, что инспекторы должны проходить обучение. Если человек хочет быть инспектором, например, по химическому производству, его нужно обучить особенностям химической промышленности, чтобы не превращать в формализм его деятельность.

На мой взгляд, данный диалог и есть пример консолидации государства, общественников и научного сообщества. С одной стороны, Росприроднадзор, выдающий удостоверения, с другой – обычный человек, с третьей - ученые, которые могут давать реальные проработанные решения и предложения, а не банально обсуждать то, что наболело.

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОЦЕНКЕ

Еще один важный момент дискуссии – разработка экологического стандарта. О ней рассказал член экспертного совета РЭД Сергей Хорошаев.

- Знаете ли вы, каким образом федеральной властью оценивается деятельность губернаторов и глав республик в сфере экологии? - спросил аудиторию эксперт и добавил, что даже профильные чиновники чаще всего не в курсе. Причина – противоречия между нацпроектом «Экология» и постановлением Правительства РФ, регламентирующее эту сферу.

Не буду вдаваться в сложные подробности. Вкратце проблема в следующем. По нацпроекту власти каждого региона должны добиваться снижения совокупного объема выбросов за отчетный год. А по постановлению правительства необходимо учитывать еще пять загрязняющих воздух веществ.

- Необходимо вносить изменения либо в нацпроект, либо в правительственное постановление, - отмечает Сергей Хорошаев. – Ведь сейчас главы регионов не понимают, на что им нужно ориентироваться. Для бизнеса тоже нет четких указаний. А крайним остается общество, которое буквально кричит: «Хватит нас травить!» и не получает пока ответы на свои запросы. Чтобы решить эту проблему, мы разработали негосударственный правовой механизм по саморегулированию субъектов, в который должны войти представители бизнеса, государства и лидеры общественного мнения. Принцип их работы - публичность принятия экологического стандарта, научная обоснованность, привлечение экспертного сообщества. Но есть еще один важный фактор – нужно помнить, что от грамотной разработки экостандарта в конечном счете зависит здоровье людей.

В свою очередь представитель от науки Александр Данилов отметил, что важно привлекать и ученых к разработке экологического стандарта, чтобы во время обсуждения не скатываться к популизму. Должна быть научная проработка стандарта. Наука сейчас молодеет и есть много инструментов привлечения и вовлечения научного сообщества в деятельность организаций.

КАК УЙТИ ОТ СВАЛОК?

Это вопрос был одним из ключевых во время дискуссии на пленарном заседании съезда. Опять же в свете влияния общественников на продвижение мусорной реформы. Ответ держал директор Департамента регионального развития ППК РЭО Анатолий Куценко.

- На сегодня платформа Российского экологического оператора приняла уже 12 тысяч обращений от граждан от реализации мусорной реформы, - подчеркнул Анатолий Куценко. – Большинство из них негативные. Мы обрабатываем все сообщения и передаем их региональным операторам. Но проблема в том, что несмотря на большое количество вопросов, мы не видим в регионах активности общественных объединений. Хотя сами регоператоры открыты к диалогу и очень нуждаются в просвещении населения по сбору мусора, его сортировке и переработке. Хватит закапывать мусор. 95 процентов отходов уходят в землю. Нам нужно к 2030 году в два раза уменьшить объем захоронения. А значит людей нужно учить сортировке. И в этом нам могут помочь общественные организации.

Директор Департамента регионального развития ППК РЭО Анатолий Куценко.

Подводя итоги дискуссии, можно сказать, что на сегодня консолидация общества, государства, бизнеса и науки для решения экологических проблем является одним из самых эффективных инструментов. Только сообща можно добиться результатов, способных удовлетворить всех, потому что экология – это дело каждого из нас. Мы видим, как загрязненные почва, воздух и вода могут влиять на здоровье человека, доводя его до серьезных заболеваний. Поэтому чем раньше будет разработан экологический стандарт, тем быстрее государство сможет оценивать экологические риски. Эксперты РЭДа подготовят общую резолюцию по итогам съезда и обязательно донесут ее до региональных властей с тем, чтобы вместе формировать экологическую политику на местах.