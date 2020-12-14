Доступные лекарства и страхование учителей: Владимир Путин поддержал социальные инициативы «Единой России»

Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции из Ново-Огарево в социальном онлайн-форуме "Единой России". Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Новый пакет социальных инициатив «Единой России» был представлен 14 декабря на первом Социальном онлайн-форуме. В мероприятии, собравшем представителей волонтерских центров партии со всей страны, принял участие президент Владимир Путин. Глава государства одобрил предложения единороссов, направленные на борьбу с последствиями пандемии и помощь гражданам. В числе главных инициатив партии - повышение доступности бесплатных лекарств, страхование учителей и немедицинского персонала больниц, беззаявительный порядок предоставления льгот на ЖКУ и другие важные меры.

Приветствуя участников форума, Владимир Путин отметил: волонтерство во время пандемии стало для членов «Единой России» настоящей проверкой на прочность. Ежедневная помощь людям в таких непростых условиях - это хорошая возможность оценить, кто работает от души, а кто — для галочки.

- Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди - мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент напомнил, что люди верят в искренность политических сил тогда, когда они находят преломление в интересах каждого конкретного человека. Глава государства считает крайне важным то, что «Единая Россия» включилась в волонтерскую работу и преодолевает трудности, с которыми столкнулась страна.

- То, что сейчас звучит, прорабатывается, чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны, - отметил президент. - На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования - лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее нужно искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека.

С самого начала пандемии «Единая Россия» создала добровольческие центры в каждом регионе страны. Сегодня они объединяют около 80 тысяч волонтеров. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, волонтерство — одно из важнейших направлений работы единороссов. Глава «Единой России» назвал направления, которые предстоит развивать в ближайшем будущем: это автоволонтерство, помощь врачам и их семьям, доставка медикаментов амбулаторным больным. Члены партии также будут отслеживать, как соблюдаются противоэпидемиологические меры в российских регионах.

Во время форума добровольцы обменялись лучшими практиками по оказанию помощи, которые во многом легли в основу пакета социальных инициатив «Единой России». В первую очередь единороссы предложили продлить временные меры, принятые весной в начале пандемии и действующие до 31 декабря 2020 года. Эти меры - возможность получения субсидии на оплату коммунальных услуг без подачи заявления и продление 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Владимир Путин поддержал оба предложения, считая их своевременными и справедливыми.

- Конечно, в современных условиях надо продлить саму льготу и срок реализации этих возможностей. То же самое касается и ЖКХ отрасли. Я это поддерживаю, считаю, что это правильно, - сказал глава государства.

Среди других предложений партии - упрощение требований к аптекам при продаже безрецептурных медикаментов через интернет.

- Разрешение на такую деятельность могут получить только предприниматели, имеющие сеть более чем в 10 аптек и специальный интернет-сайт. Далеко не все могут себе это позволить, - рассказал секретарь Хабаровского отделения партии Максим Иванов.

По его словам, жители небольших городов и населенных пунктов лишились возможности покупать лекарства через интернет, так как районные аптеки просто не могут получить разрешение на этот вид торговли. Президент признал, что проблема действительно требует решения, и поручил Правительству рассмотреть этот вопрос.

Большая доля инициатив касается мер дополнительной защиты людей, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем. Речь идет в первую очередь о немедицинском персонале больниц и поликлиник, например, сотрудников, обеспечивающих работу систем жизнеобеспечения и кислородного оборудования. Единороссы предложили страховать их от коронавируса. Такая страховка необходима и педагогам, ведь учителя постоянно контактируют с учениками, которые не носят масок и не обязаны предоставлять справки об отсутствии COVID-19. Из-за этого сотрудники образовательных учреждений постоянно рискуют заразиться коронавирусом. В некоторых регионах, например, в Алтайском крае, учителей уже страхуют. Волонтеры предложили распространить этот опыт на всю Россию. Владимир Путин поддержал обе инициативы, отметив, что их необходимо проработать.

Важный вопрос — обеспечение медиков транспортом. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о том, что партия совместно с Правительством РФ достигла договоренностей с двумя крупными агрегаторами такси. До конца 2020 года их машины будут бесплатно развозить врачей по домам, на работу, а также по вызовам к больным.

Андрей Турчак озвучил еще одно предложение единороссов: сделать электронную цифровую подпись бесплатной, а также расширить области ее действия. В условиях пандемии многие сделки невозможно заключать в онлайн-формате. Принятие такой инициативы сняло бы эту проблему.

- Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире, - уверен Андрей Турчак. - Предлагаем закрепить возможность бесплатного ее получения - на сегодняшний день это обходится гражданам в среднем в полторы тысяч рублей. Бесплатным это предлагаем сделать для всех подтвержденных пользователей портала «Госуслуги».

В ходе форума единороссы обсудили и различные меры преодоления социальных и экономических последствий пандемии. Например, члены партии предлагают привлекать студентов для замещения учителей на уроках в школах, оплачивая труд учащихся вузов. Учителя могут заболеть и уйти на больничный, а прерывать учебный процесс нельзя. Студенты помогут ликвидировать пропуски уроков на время болезни педагогов.

Еще одно важное предложение касается расширения возможности использования маткапитала, например, на оплату частных детских садов. Единороссы также предложили утвердить дополнительную выплату к пособию по беременности и родам, которую можно получить, вставая на учет в женской консультации на раннем сроке. Сейчас сумма выплаты составляет около 600 рублей. Члены партии считают необходимым увеличить ее размер и одновременно сделать такую помощь адресной.

Еще один блок социальных инициатив связан с помощью гражданам, потерявшим работу во время пандемии. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, необходимо ввести финансовые стимулы для работодателей, чтобы они принимали на работу людей, лишившихся заработка из-за коронавируса.

- Все идеи заслуживают проработки, - подвел итоги Дмитрий Медведев. - Очевидно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных средств. Но это важные инициативы. Давайте внимательно просчитаем все это и выйдем с окончательными законодательными инициативами.

По словам председателя «Единой России», необходимо двигаться дальше и сделать все возможное для победы над коронавирусом.

- Пандемию необходимо победить. С учетом всех новых решений и возможностей, включая вакцину — мы обязаны это сделать. Для всех живущих и для будущих поколений, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава партии призвал ее членов не расслабляться и плодотворно поработать во время новогодних праздников.

- Я обращаюсь к вам с просьбой работать по-честному и активно в эти новогодние дни, когда наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей, - обратился Дмитрий Медведев к коллегам. - Это и есть ответственность правящей партии. И попросил бы всех об этом помнить.