Суперматч "Связь поколений": Овечкин, Буре и Потанин в одном звене, Бутман сыграл на саксофоне и забил

Фото: Евгений Тумашов

Матч «Связь поколений», организованный компанией «Норникель» и Федерацией хоккея России при поддержке Ночной хоккейной лиги, стал уже традицией для середины декабря. Нынешняя встреча в Подмосковье была уже третьей, причем в плане представительности состава вряд ли можно было мечтать о чем-то большем.

В одном звене сыграли прославленные хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Вместе с легендарными Валерием Каменским, Александром Кожевниковым, Сергеем Федоровым, Александром Могильным играли действующие звезды КХЛ Вячеслав Шипачев, Кирилл Марченко и другие игроки сборной России. Вышли на лёд первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг, глава КХЛ Алексей Морозов и президент “Норникеля”, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин. Игорь Бутман перед началом матча виртуозно исполнил на саксофоне гимн России, а затем сам взял клюшку и забросил одну из шайб.

Можно было бы сказать, что победила дружба, но хоккеисты на такой исход вовсе не были настроены. На льду кипели настоящие страсти, и сдаваться никто не собирался. В итоге, со счетом 15:11 победила команда «Красных», у которых самой результативной стала тройка Буре - Потанин - Овечкин. По хет-трику сделали Буре и Овечкин, а лучшим снайпером матча стал Потанин, забросивший пять шайб.

- Вы же видели: это звери какие-то, - сказал Потанин сразу после матча. - Профессионалы совершенно не относятся к этому как к товарищескому матчу. Это была игра с реальным спортивным накалом. Мне кажется, очень важно, что он состоялся, потому что несмотря ни на что, нормальная жизнь должна продолжаться. Пусть с определенными мерами предосторожности, но мы должны продолжать жить. К тому же, этот матч одинаково важен как для легенд хоккея, так и для действующих игроков. Он показывает, что наш хоккей жив, конкурентоспособен и не теряет связи поколений. Именно этой связью мы сильны.

Фото: Евгений Тумашов

Российский хоккей действительно всегда отличало то, что нам важны не только победы, но и стиль, в котором они добывались. У нашего хоккея — своя, особая школа, непохожая ни на кого. На матче «Связь поколений» это было очень наглядно продемонстрировано. Особый игровой почерк, присущий российскому хоккею, объединяет ветеранов и молодых игроков. И что очень важно, по-прежнему актуален и эффективен. Чтобы не потерять свой стиль и приумножить победные традиции, ФХР предпринимает большие усилия. Так, при поддержке «Норникеля» запущена комплексная программа по подготовке молодых хоккеистов с символичным названием «Красная машина». Она помогает выходить на высокий уровень талантливым игрокам из любых точек страны. И на примере «молодежки» Игоря Ларионова, выигравшей недавний Кубок Карьялы среди взрослых, результаты ее работы уже очевидны.

- С начала 1970-х годов, когда я начал болеть за нашу сборную, мои ожидания от «Красной машины» не изменились — только первое место, - заметил Потанин. - Кроме первого, никакого другого места для российской сборной не существует. Наша компания поддерживает ФХР, сборную, инвестирует в российский хоккей. Поэтому от наших инвестиций мы ожидаем максимальной отдачи.

Отдачу можно будет увидеть совсем скоро — уже 17 декабря в Москве стартует «Кубок Первого канала», второй из четырех этапов «Еврохоккейтура». На турнире выступят четыре команды — Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.

- Смотрите сколько голов забила наша тройка! Надо главному тренеру сборной подумать, чтобы нас взять таким составом, - пошутил после матча Александр Овечкин. - Если серьезно, здесь играли такие легенды: Могильный, Буре, Фетисов. Мы выросли на них, мы за ними смотрели всю жизнь. И оказаться с ними на одном льду — большое счастье, удача. Мы наслаждались каждым моментом.

- Сегодня молодые ребята, которые будут защищать наши цвета на Кубке Первого канала, поедут на чемпионат мира, увидели настоящий пример, - согласен с Овечкиным президент ФХР Вячеслав Третьяк. - Посмотрите, как наши легенды виртуозно обрабатывают шайбу, какой у них фантастический уровень мастерства. Да, может быть, скорость уже не та, но это неважно. Мы все получили колоссальное удовольствие. От лица всех хоккеистов хочу сказать Владимиру Потанину огромное спасибо за его любовь к хоккею. Сегодня без такой поддержки мы бы не выжили.

Глядя на мастерство и настрой хоккеистов, а также их системный подход к развитию своего вида спорта, можно быть уверенными, что победные традиции будут продолжены и свяжут еще не одно поколение представителей этой замечательной игры.