Вопрос дня: А что для вас символ русской кухни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЮШИН, глава исполкома Национальной мясной ассоциации:

- Наш символ - соленый огурец. И пирожки с мясом и капустой, грибами и картошкой. Это исконная русская еда. А вот борщ считаю украинским.

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- На первом месте среди символов - холодец, где три мяса смешаны - свинина, говядина, курица (котлеты тоже делаем с таким миксом). На втором - оливье. Борщ - один из любимых, но он не может быть символом русской, украинской или белорусской кухни - это было блюдо всего Советского Союза. И сало в половине республик было. И есть!

Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза потребителей России:

- Для меня именно борщ - любимое первое блюдо. И символ. Вкусы сформированы бабушкой в Ленинграде, она и харчо делала, и чанахи. Но какой у нее был борщ по-кубански... А летом первичен свекольник со свежей ботвой. И окрошка на квасе на втором месте.

Сергей МИРОНОВ, омбудсмен ресторанного рынка Москвы:

- А Франция еще не заявила права на оливье? Для поклонников старины русское - это все толченое и печеное, что томится в печи. Есть те, кто считает «советский набор» русской кухней. Если ко мне приедет дорогой гость из-за рубежа, на столе будет только российский продукт: чавыча с Камчатки, говяжьи щеки, тушенные в квасе, и пожарские котлетки...

Вера КОДЕНЦОВА, главспециалист лаборатории витаминов и минеральных веществ НИИ питания РАМН:

- Щи или борщ в нашей семье всегда на столе. Там правильный набор витаминов. Они и есть символ нашей кухни.

Андрей ЛАМАНОВ, летчик-герой, посадивший неисправный самолет в Ижме:

- Для меня номер один - пельмени. Желательно ручной лепки и чтобы фарш смешанный. И щи. Но не зеленые, из щавеля, а классические, желательно с кислой капустой.

Сергей ДРОБОТЕНКО, юморист:

- Я родился на Украине и вырос в Сибири, потому борщ - наше общее блюдо. А душе иногда хочется такого - от фуа-гра до варенья клубничного. Никогда не думал, что есть блюдо - символ русской кухни.

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