Дочь Валентины Легкоступовой нанесла удар по вдовцу певицы

Валентина Легкоступова с дочерью Анэттой Бриль. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя ровно четыре месяца после загадочной смерти звезды восьмидесятых ее дочь Анэтта Бриль обратилась за помощью к главному следователю России. Валентина Легкоступова скоропостижно скончалась 14 августа, но несмотря на массу несостыковок, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Вдовец-яхтсмен Юрий Фирсов, которого близкие артистки подозревают в причастности к трагедии, вскоре после похорон отбыл на регату в Турцию, где судя по фото в соцсетях, весьма бурно проводит время. По его словам, Валентина умерла в результате несчастного случая - банально упала в ванной и ударилась головой. Но откуда тогда на ее теле многочисленные травмы, в том числе на руках? Получается, Легкоступова была избита и пыталась защищаться? Этот далеко не единственный вопрос, который задают себе дети артистки. Но ответов у следствия пока нет.

В своем обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину Анэтта Бриль попросила его взять на особый контроль материалы доследственной проверки.

- Бывший муж моей мамы Юрий Фирсов, с которым она состояла в браке чуть более месяца, распространяет слухи о том, что Валентина Легкоступова вела аморальный образ жизни, имела алкогольную зависимость, а также ненадлежащим образом воспитывала своих детей, покупая 20-летнему сыну, моему брату Матвею наркотики, алкоголь и оплачивая интим-услуги женщин легкого поведения, - написала девушка в документе, прикрепив скрины соответствующих сообщений в прессе.

Также, по словам Бриль, друг Фирсова - пластический хирург Владимир Плахотин угрожал адвокату семьи Сергею Жорину. Кроме того, в своих интервью он утверждал, что смерть певицы наступила из-за отключения от аппарата искусственной вентиляции легких. Дочь уверена, что все это - звенья одной цепи. Так, мол, вдовец-яхтсмен пытается добиться отказа в возбуждении уголовного дела и опорочить образ Заслуженной артистки.

- Удивительно, что при всей очевидности фактов вопрос о возбуждении дела не двигается с мертвой точки, - добавила Анэтта в своем Инстаграме. - Александр Иванович и его личный контроль в самых сложных и запутанных делах не раз приводил к торжеству справедливости и законности. Уверена, что так будет и в этот раз.

Между тем, Юрий Фирсов в своих соцсетях продолжает отбиваться от всех подозрений. На днях вдовец разместил сразу несколько видео, которые, видимо, еще до свадьбы присылала ему Легкоступова. На них счастливая Валентина демонстрирует будущему мужу цветы в саду и просит его поскорее приехать.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: Личный архив

- И после этого есть еще сомневающиеся в наших чувствах? Валюша всех настраивала на любовь, ну как можно было ее не любить? - возмущается яхтсмен.

Напомним, Фирсов и Легкоступова поженились 4 июля после недолгого романа. Для певицы этот брак стал третьим. От первого брака у Валентины осталась дочь Анэтта, ей сейчас 29, от второго - 19-летний сын Матвей. С новым мужем матери они так и не нашли общий язык: дети уверены, что именно Фирсов пристрастил ее к алкоголю, на фоне которого и случилась трагедия.

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