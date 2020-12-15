Страна познаётся в еде

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С 23 ноября Группа «Черкизово» запустила трехнедельный марафон «Питайся разумно!». В нем может принять участие любой из 32,4 тысячи сотрудников компании из любого региона.

Условия:

• соблюдать несколько простых правил, заполняя персональный дневник питания и соревнуясь с коллегами;

• ежедневно общаться в чате проекта с методистом олимпийской сборной России (Сочи-2014), нутрициологом Анной Миляевой и членами ее команды;

• еженедельно в видеоформате посещать мини-лекции.

Цель марафона

Вовлечь сотрудников в исследование своих пищевых привычек и показать, что менять их легко, интересно и полезно. Победители получат памятные призы и - главное - приобретут правильные привычки на всю жизнь.

Кроме того, «Черкизово» проведет конкурсы для работников и потребителей по созданию лучших рецептов, отвечающих философии здорового питания.

Так черкизовцы решили поддержать инициированный Роспотребнадзором проект «Здоровое питание». Проект довольно насыщенный. Например, предполагается создание «народной» книги рецептов «Готовим вместе», в ее формировании может поучаствовать любой. В планах запуск онлайн-портала «Школа здорового питания» - авторитетные российские ученые расскажут о том, как составлять сбалансированный рацион для всей семьи.

СПРАВКА

Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов. В 2019 году Группа произвела около 1,2 млн тонн мясной продукции. Среди брендов - «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». Компания соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и гарантирует качество продукции на всех этапах.

ТАК И СКАЗАЛА

Директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия МИХАЙЛОВА.

«Популяризация здорового образа жизни - важная миссия не только государства, но и социально-ответственных компаний, задействованных в сфере производства продовольственных товаров. Поэтому Группа «Черкизово» поддержала проект Рос-потребнадзора. Как лидеры отрасли мы убеждены, что потребление мясной продукции должно приносить и пользу, и удовольствие. Мы готовы делиться своей экспертизой и рекомендациями».

КОНКРЕТНО

Зачем нужен проект «Здоровое питание»

По данным Роспотребнадзора, в целом по стране

• избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин,

• ожирение - у 19% и 27,6%.

Россияне превышают норму потребления соли, сахара и жиров. При этом в их рационе не хватает овощей, фруктов, мяса и рыбы.