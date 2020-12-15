Молодые специалисты: Хоть к селу, хоть к городу

Эти ребята на старые грабли не наступят. Фото: Shutterstock

К 2050 году население планеты увеличится на треть. И всех надо кормить. Поэтому спрос на специалистов-аграриев стремительно растет. Растет и их техническое оснащение.

Прошли те времена, когда работа на селе казалась непрестижной. Вчерашние выпускники сельскохозяйственных вузов выращивают мясо в пробирках, бьются за экологию и работают над космическими программами.

С виду список самых востребованных направлений в сельхозвузах не меняется: агрохимия, поч-воведение, экология, ветеринария, землеустройство, зоотехника, экономика аграрных предприятий, геодезия, сельскохозяйственная механизация, мелиорация… Зато радикально поменялось их наполнение. Будущих работников АПК учат компьютерной грамотности, управлению роботами и дронами. И учиться этому придется всю карьеру: материально-техническая база обновляется постоянно.

Сегодня в штате российских сельскохозяйственных вузов много молодых ученых. Потому что научная деятельность аграрных вузов связана с разработкой технологий, IT-продуктов, выведением сортов, гибридов, созданием аппаратов и технических средств, изысканиями в области агрономии, ветеринарии, экологии.

Виктория Соколова.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

Виктория СОКОЛОВА: Первым делом - зерновые

Виктории 24 года. Студентка Мичуринского государственного аграрного университета (факультет агрономии). На третьем курсе, после прохождения практики в производственном объединении «Дмитриевское», заняла там должность агронома по семеноводству, что не помешало продолжить очное обучение. Объединение специализируется на выращивании зерновых и бобовых культур, подсолнечника и свеклы. В обязанности Виктории входило выращивание семенных участков, закладка и хранение зерна, в период посевной кампании - подготовка семенного материала. Стала самым молодым представителем руководящего звена - в ее подчинении находилось 11 человек.

- Многие считают работу на селе не интересной и не престижной. А мне нравится. Выросла на селе, рожь от пшеницы с детства отличала и с какой стороны к корове подходить знала. А университет показал, насколько все это шире и интереснее. Сидеть в офисе за компьютером - совсем не мое.

Сегодня для меня главное - супруг и работа. Подчеркну: интересная работа. Потому что каждый день приходится решать новые задачи, общаться со множеством интересных людей, плюс традиционные природа и воздух. Пока я молодой специалист. Мне надо набраться практического опыта. О карьерных высотах думать пока рано.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

54 вуза поставляют специалистов Минсельхозу России.

32 000 выпускников в год.

60% из них трудоустраиваются на предприятиях АПК, остальные реализуют себя в смежных отраслях экономики.

84,9% представителей профессорско-преподавательского состава обладают степенями кандидатов и докторов наук.