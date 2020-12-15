Наш пятачок в копилку импортозамещения

Страна вышла на полное самообеспечение свининой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начнем с цифр, озвученных на конференции «Агрохолдинги России - 2020». Их привел генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Итак, в 2020 году...

...на 5,8% выросло потребление свинины и достигло 4,1 млн тонн. ...на 10% снизились оптовые цены на свинину в начале года. ...еще на 5 - 7% опустятся цены в 2021 году и станут самыми низкими за последние 5 лет.

...на 1,5% выросло потребление всех видов мяса и достигло 11,3 млн тонн.

Итак, в этом секторе импортозамещение состоялось: страна вышла на полное самообеспечение свининой. Осталось только вспомнить, что в середине нулевых годов половину свинины мы импортировали. Что до остальных разновидностей мяса, то с курятиной примерно те же успехи, а, например, говядиной страна обеспечивает себя примерно на 75%, к тому же ее активно вытесняет индюшатина.

По оценкам экспертов, судя по динамике, дальше наращивать производство свинины можно только двумя путями: увеличивать потребление на внутреннем рынке и улучшать качество. То есть 4,3 млн тонн в год (в убойном весе) - наш потолок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей ТЕРЕХИН:

- Россия вышла или близка к достижению самообеспечения по основным видам мясной продукции. В первую очередь это относится к свинине и мясу птицы. Младшие поколения про «ножки Буша» уже и не помнят. Ведь уже несколько лет российские компании полностью обеспечивают продукцией внутренний рынок. По прогнозам, всего в 2020 году в России будет про- изведено более 5,1 млн тонн мяса птицы в убойном весе.