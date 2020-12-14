Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Голосование выборщиков в США: Байден существенно опережает Трампа

Последними проголосуют Гавайи
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Выборщики от штата Висконсин заполняют необходимые бумаги во время процедуры голосования на президентских выборах.

Выборщики от штата Висконсин заполняют необходимые бумаги во время процедуры голосования на президентских выборах.

Фото: REUTERS

Этого понедельника ждали не только в США, но и во всем мире: архаичная, двухступенчатая американская система президентских выборов должна была поставить почти что финальную точку в непростой и порядком затянувшейся схватке Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сюрпризов никто и не ожидал: выборщики голосуют только за своих. По последним данным, Байден располагает 202 голосами, его оппонент - 174. Выборщики от спорных штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин поддержали демократа в соответствии с результатами всеобщего голосования 3 ноября. Попытки действующего президента оспорить результаты плебисцита в этих штатах ни к чему не привели.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Перед выборами в каждом штате проводятся региональные партийные съезды. На них и утверждают выборщиков. В результате, на столе губернатора штата оказываются два их списка – от Республиканской и Демократической партий. В этом штате простое большинство избирателей отдало свои голоса за демократов? Значит, губернатор утвердит список выборщиков-демократов, которые и будут представлять на голосовании Коллегии весь штат. Лишь только в Мэне и Небраске предусмотрен немного другой порядок.

Выборщиков утверждают демократы и республиканцы на съездах партий.

Выборщиков утверждают демократы и республиканцы на съездах партий.

Фото: REUTERS

На случай болезни или, не дай бог, смерти выборщика предусмотрена процедура его замены. В этом году пришлось менять одного из таких во Флориде: у него нашли симптомы коронавируса.

ОТ 3 ДО 55

Вся выборная арифметика была придумана в далеком 1787 году, когда Конвент утвердил Коллегию выборщиков как способ избрания президента США, а число выборщиков от каждого штата сделал равным числу его представителей в Конгрессе. Пропорции базировались на количестве населения в каждом штате. Наименее населенные штаты получили по 3 выборщика, Флорида и Нью-Йорк – 29, больше всех выборщиков – 55 – Калифорния.

Всего в Коллегии – 538 выборщиков. Для победы Байдену нужна половина - 270 их голосов. Предварительные итоги всенародных выборов показали, что за него проголосуют 306 членов Коллегии.

Сюрпризов никто не ждет - победителем выборов должен быть объявлен Джо Байден.

Сюрпризов никто не ждет - победителем выборов должен быть объявлен Джо Байден.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Выборщики – почти всегда видные партийные функционеры. Например, в этом году от штата Нью-Йорк в их числе - когда-то и сама претендовавшая на президентский пост Хиллари Клинтон, а также ее муж и экс-президент США Билл, в Иллинойсе – мэр Чикаго Лори Лайтфут, прославившаяся столь активной пропагандой карантина, что сама она решила его не соблюдать, и попалась на нелегальном визите к парикмахеру.

Местные и федеральные законы никак не обязывают выборщиков голосовать строго за лидера своей партии. Хотя формальные наказания в виде штрафов они предусматривают. Но шансов на то, что кто-то из выборщиков пойдет против течения, минимальны.

Такое бывало в истории США, но не имело драматических последствий. И даже если сегодня отдельные выборщики (их называют ненадежными или нечестными) и проголосуют совсем за другого кандидата, то не в масштабе, который нужен Трампу – разрыв между их количеством от демократов и республиканцев столь велик, что два, три или даже 36 (ровно столько предполагали эксперты) нарушителей партийной дисциплины не обеспечили республиканцу победы.

ВПЕРЕД, В СТОЛИЦУ!

В столице США, Вашингтоне выборщики не собираются. Они голосуют в столицах своих штатов. Причем в этом году они даже не собирались в одном помещении, а из-за эпидемии коронавируса принимали участие в голосовании дистанционно. Так, например, было решено провести голосование в Неваде. Традиционно они собираются в Капитолиях (так во всех американских штатах называются комплексы парламентов). Лишь в Аризоне в целях безопасности было решено засекретить место проведения голосования.

Cторонница Дональда Трампа пикетирует у здания Сената в Финиксе, штат Аризона.

Cторонница Дональда Трампа пикетирует у здания Сената в Финиксе, штат Аризона.

Фото: REUTERS

Происходит процедура голосования в разное время. Последними голосуют далекие Гавайи. Но предварительный итог, как правило, становится известен раньше – когда необходимое количество голосов выборщиков обеспечивают ключевые штаты. Все тот же сценарий, что и в день выборов – победителя объявит пресса.

Протоколы голосования до 23 декабря должны прийти в столицу стран, где 6 января новый состав Конгресса должен будет утвердить результаты этого голосования. И если иск генпрокурора Техаса, настаивающего на непризнании итогов голосования избирателей в ряде ключевых штатов, не будет удовлетворен, то никаких препятствий к тому, что 20 января победитель принесет присягу и переедет в Белый дом, не будет. Ну разве что таковым станет состояние здоровья самого Байдена.

Выборы президента США в 2020 годуДжо Байден: досье KP.RU

Рекомендуемые