Последние новости о звездах с коронавирусом на 14 декабря: как лечатся Милана Тюльпанова, Николай Дроздов

Подозрения на коронавирус у Николая Дроздова не подтвердились, известный телеведущий заболел ангиной и уже справился с болезнью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 декабря стало известно о новых больных и вылечившихся от COVID-19 звездах.

Лечатся в больнице

27-летняя Милана Тюльпанова провела некоторое время в реанимации, но сейчас уже женщину перевели в обычную палату. Экс-жена футболиста Александра Кержакова много работает – и телеведущей, и молодежь собрала в TikTok доме. Милана ведет очень активный образ жизни, а теперь слегла. Тюльпанова сообщила: «У меня ковид. Результаты пришли два дня назад, но этому предшествовала ночь кошмаров: по-другому не могу ее охарактеризовать. Как известно, я еще страдаю бессонницей и мои сон крайне сбивчив, в результате того, что я не спала уже две ночи - на третью мне стало казаться, что я умираю - в прямом смысле этого слова. Температура, давление, люстра на потолке ездила, бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры - это называется отторжение проблем, которые существуют у организма. В результате меня положили в реанимацию. А теперь я лежу в палате, сплю по большей части, чего мне и не хватало последний год, наверное. Впереди 2 недели восстановления». Сын Миланы сейчас с ее мамой.

Лечатся амбулаторно

43-летний Ираклий Пирцхалава последнее время живет в Батуми. Из Грузии в Москву на прошлой неделе музыкант приехал, чтобы получить «Золотой граммофон». Сдал тест, измерил температуру – и вот теперь наблюдает за самочувствием дома. Температура скачет, но самочувствие сносное. Естественно, что церемонию вручения «Золотого граммофона» Ираклий посетил лишь виртуально из-за поднявшейся температуры.

53-летняя Рената Литвинова лечится на даче. Переносит болезнь нормально, чувствует себя уже хорошо – уже читает в социальных сетях отрывки из своей повести.

83-летний Николай Дроздов после амбулаторного лечения уже в строю. У телеведущего была температура, насморк, болело горло. От госпитализации Дроздов отказался, а тест на коронавирус показал отрицательный результат. Подозрения врачей на коронавирус не подтвердились, а профессор держал оборону – и не хотел в больницу. Сегодня коллега легендарного Николая Николаевича Евгения Тимонова сообщила: «Все, кто тоже перепугался за простывшего на прошлой неделе Н.Н. – ура, выдыхаем! Выздоровел. И правда, просто ангина. Звонил, уже огурцом. Завтра принимает экзамены у бакалавров, а в среду будет вести урок в «Зверятах». Вот такие хорошие новости – стоит отметить, что работает Дроздов онлайн.