Борису Грызлову - 70 лет!

Борис Грызлов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

«Глубокоуважаемый Борис Вячеславович. Вы являетесь успешным политиком, мудрым наставником, справедливым руководителем, преданным делу служения стране патриотом. Поздравляю Вас с 70-летием!

За годы своей деятельности Вы приобрели уважение и широкое признание как в России, так и за ее пределами, воспитали целую плеяду российских политиков и эффективных управленцев. Сложно переоценить Ваш вклад в развитие парламентаризма и демократических устоев нашей страны, в партийное строительство, а также в укрепление российской государственности.

Примите от меня слова глубокой признательности и благодарности за Ваш труд, за вклад в благополучие нашей Родины и за Вашу личную поддержку.

Пусть Ваш огромный жизненный опыт и мудрость послужат еще не одно десятилетие России! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия Вам и Вашим близким, оптимизма и долголетия!»

Денис Кравченко, депутат Госдумы, координатор федерального проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия».