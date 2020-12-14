«Сказали, я бью свою дочь»: К Виктории Боне пришли с проверкой из органов опеки

К Виктории Боне пришли с проверкой из органов опеки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Виктории Боне пришли с проверкой органы опеки: телеведущую заподозрили в жестоком обращении с собственной дочерью Анджелиной. Оказалось, кто-то из недоброжелателей написал на Боню заявление, сообщив, что ее ребенок не посещает школу, и что телеведущая поднимает руку на собственную дочку. Об этом 41-летняя телеведущая с возмущением рассказала в Инстаграме.

- Меня поражает, откуда в людях может быть столько желчи, яда и зла, чтобы желать плохое ребенку! Где-то две недели назад ко мне пришли шесть человек из органов опеки. Сказали, что на меня пожаловались: мол, я бью свою дочь, она не ходит в школу и так далее! А потом они узнали, что мой ребенок — гражданин Монако, и живет там. Мне из опеки говорят, мол, мы пришли вшестером, потому что очень хотели увидеть Викторию Боню, - сообщила Виктория.

Телеведущая рассказала о случившемся в Инстаграме.

Боня не упоминает, где именно произошел этот инцидент, но, видимо, дело было в Москве. Как раз две недели назад Виктория прилетела в Россию, чтобы отпраздновать свой день рождения. Телеведущая упомянула, что представители органов опеки раскрыли ей имя женщины, написавшей на нее кляузу. Боня публично обратилась к своей недоброжелательнице и предупредила, что будет защищать своего ребенка.

- Какую она цель преследует? Чтобы меня лишили родительских прав? Чтобы забрали ребенка? Понятно, что этого никогда не произойдет. Если такое повторится, я вытащу вас из-под земли, обнародую ваши места работы, жительства, чтобы все родные, друзья знали, какими гадкими делами вы занимаетесь! – пообещала Виктория.

Напомним, отец дочери телеведущей - наследник ирландского миллиардера Алекс Смерфит. Виктория и Алекс прожили в гражданском браке семь лет, у них родилась дочь Анджелина. Сейчас девочке 8 лет. Расставшись со Смерфитом, Виктория часто меняла место жительства: сначала она поселилась в США, затем решила осесть в Лондоне.

Телеведущая рассказывала, что решила покорить Туманный Альбион ради дочки – мол, там лучшие школы в Европе, к тому же девочка будет там заниматься верховой ездой. Однако через год Виктория и Анджелина переехали в Монако. Боня говорила, что Анджелине не понравился дождливый климат Англии. К тому же Алекс серьезно заболел, и Боне хотелось, чтобы во время его лечения дочь была рядом с отцом. Последние два года Алекс боролся с болезнью Лайма.

Весной, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой на два месяца поселились в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. А летом Боня сняла в Монте-Карло роскошную квартиру с видом на Средиземное море,где она теперь живет вместе с Анджелиной. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа.