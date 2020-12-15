Почему в народе не любили Раису Горбачеву

1 мая 1990 года: Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна встречаются с 41-м президентом США Джорджем Бушем и его супругой Барбарой. Фото: РИА Новости

В программе Познера на Первом канале человек, который полжизни провел рядом с Горбачевым, ответил и на вопросы об объединении Германий, и о Раисе Горбачевой, и о Тэтчер...

- Горбачев имел отношение к объединению Германий.

- Да, при нем ФРГ поглотила ГДР. ФРГ считала себя демократическим государством. Были разные варианты, но объединение получилось таким, потому что немцы на западе и на востоке сказали: мы один народ.

- Обещали ли западные лидеры Горбачеву, что НАТО не сдвинется на восток?

- Что-то подобное говорилось. В 1989, начале 1990 года это звучало. И о том, что на территории ГДР не будет ядерного оружия, и что будет колоссальное сокращение бундесвера после объединения.

- Почему в народе не любили Раису Максимовну?

- Она улыбалась естественно, была очень органичным человеком. Почему ее люди не поняли –трудно сказать. У граждан накопилось недовольство бедной жизнью, распускались слухи, что она покупает бриллианты за государственный счет. Мне ее упрекнуть не в чем. Она очень серьезно готовилась к визитам.

- Михаил Сергеевич советовался с ней по поводу государственных решений, она была камертоном в каких-то вещах, в кадровых?

- Наверное, что-то было. Когда Горбачев и Рейган ехали в Рейкьявик, они с женами не советовались. Что касается кадров… Люди же видят реакции своих жен на какие-то вещи. У Раисы Максимовны сразу сложились отношения с Барбарой Буш – может, потому что они очень разные. В 1992 году Рональд (уже не президент) и Нэнси Рейганы приехали в консульство наше в Сан-Франциско, куда прилетели Горбачевы. Встреча прошла замечательно.

- Переговоры Горбачева и Рейгана в Рейкъявике…

-После пресс-конференции Горбачева в Рейкьявике где прозвучало слово "провал". А сама пресс-конференция была драматическим моментом. Горбачев сказал что, хотя мы ничего не подписали, о многом мы договорились. Обсуждали перспективу мира без ядерного оружия. Объяснил нашу позицию по СОИ – американцы отказались потом от идеи глобальной ПРО, но Рейган тогда хотел, чтобы Горбачев дал согласие на испытание таких средств.

- Маргарет Тэтчер – первый западный лидер которая положительно отозвалась о Горбачеве еще в 1984 году, сказав что с ним можно иметь дело.

- На пике конфронтации Горбачева и Ельцина она верили, что они смогут договориться и не хлопала в ладошки, когда рухнул СССР, до поры и Буш старший этого не делал...

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