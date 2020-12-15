Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 15 декабря 2020

Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 14 декабря 2020 года
Фото: REUTERS
В КАРАБАХЕ ПОЙМАЛИ ВАНДАЛОВ
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании четырех военнослужащих республики, которые позволили себе издевательства над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района (Азербайджана) и разрушении каменных плит на армянских могилах в Ходжавендском районе.
"Они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях", — уточняет правоохранительное ведомство.
Отличившихся на армянском кладбище вандалов отправили под арест.
В ЕРЕВАНЕ ИДУТ МИТИНГИ
В Ереване проходят митинги, участники которого продолжают требовать отставки премьера страны Никола Пашиняна. Акции устраивают у церквей в центре города, все проходит без конфликтов.
Митинги продолжаются несмотря на то, что Баку и Ереван с участием российских миротворцев начали обмен военнопленными. Об этом сообщили в госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.
Командующему миротворцами в Нагорном Карабахе Рустаму Мурадову на вторую неделю переговоров между азербайджанской и армянской сторонами удалось запустить процесс обмена пленными.
- Обмен пленными идет "всех на всех", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - В результате достигнутых договоренностей обмен состоялся: командующий российскими миротворцами лично передал Баку 12 человек, Еревану вернули 44 человека.
МИРОТВОРЦЫ ПОМОГАЮТ БЕЖЕНЦАМ
Возвращении первых военнопленных в Ереван подтвердил в СМИ вице-премьер Армении Тигран Авинян. Он отметил, что процесс проходит под контролем российских миротворцев.
В Минобороны России также отметили, что за прошедшие сутки в Карабах из Армении возвратились 825 карабахских беженцев. В Мартакертский район вернулись более 100 семей. Военнослужащие помогают восстанавливать разрушенные дома, больницы и школы. В последних уже налажен учебный процесс.
С 12 декабря в Степанакерт и села Карабаха вернулись более 38 тысяч граждан Армении.