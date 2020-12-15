Одинокая мама: Живущая в Нью-Йорке Ольга Зуева показала снимок подросшей дочки от Данилы Козловского

Ольга Зуева и Данила Козловский не комментируют слухи о своем расставании. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одна из самых красивых пар российского кино Данила Козловский и Ольга Зуева не подтверждают слухи о том, что они расстались. Тем не менее, почти сразу после рождения дочки Оды (девочка появилась на свет в США) молодые родители разъехались. 35-летний Данила в начале лета улетел в Россию, а 33-летняя Ольга осталась с ребенком в Нью-Йорке. Недавно малышке Оде исполнилось 9 месяцев. Девочка заметно подросла, и Ольга все чаще делится в Инстаграме снимками наследницы.

В сторис молодая мама опубликовала новую фотографию дочки: на снимке Ода расположилась на подоконнике спиной к камере, держась за оконную раму. Малышка с интересом смотрит на нью-йоркскую улицу, при этом зрители не видят ее лица. Девятимесячная кроха уже уверенно стоит на ножках и, очевидно, скоро начнет ходить. Рядом с девочкой на подоконнике примостилась Груша – любимая собака Ольги. Актриса подобрала и приютила бездомного пса, когда путешествовала вместе с Козловским. С тех пор домашний питомец сопровождает ее повсюду.

Ольга Зуева поделилась снимком 9-месячной дочки Оды, которую она родила от Данилы Козловского. Фото: Инстаграм.

В Америку Козловский и Зуева отправились весной в разгар пандемии, когда авиасообщение между нашими странами еще не было прекращено. Последние месяцы беременности Ольги Данила жил вместе с ней, а когда Ода появилась на свет, побыл с дочкой пару месяцев и только потом улетел в Россию. Ольга же предпочла остаться в Америке (у Зуевой есть гражданство США, и у ее дочки после рождения на американской земле – тоже).

По слухам, Данила Козловский расстался с Ольгой из-за романа со своей партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Подтверждением этому стал тот факт, что свой день рождения Зуева отпраздновала без Козловского. Оксана – мать троих детей, с отцом которых, продюсером Арчилом Геловани она хотела развестись еще пару лет назад. Видимо, Акиньшина и Геловани все же расстались, и Оксана не устояла перед чарами Данилы.

Ольга жила в Америке еще до встречи с Козловским. Актриса родом из Владивостока, с 15 лет она строила модельную карьеру, работала по контракту в Японии и в Европе. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась как модель и играла в эпизодах в американских фильмах. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой.

С Козловским Зуева познакомилась в США на вечеринке общих друзей. Как рассказывал актер, он влюбился в Ольгу с первого взгляда, хотя его тогда впечатлила не ее внешность, а, скорее, личные качества. В 2016 году влюбленные стали жить вместе. Несмотря на беременность Ольги, они так и не узаконили свои отношения.