"Сильнейший удар": Петросян сделал признание после скандального интервью о Джигарханяне

Петросян в шоке: он участвовал в YouTube-шоу, а теперь его видеоинтервью тиражируют ненавистные программы на федеральных каналах Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян неожиданно для себя стал героем скандальной хроники. Во время интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-проекте юморист выдал страшные подробности смерти Армена Джигарханяна, которые наделали немало шума.

- Вот Джигарханян умер… Вы знаете, как он умер? В каком состоянии? Не знаете… Я вам расскажу: он сгнил, лежа в постели. В муках и адских болях. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. Не знали об этом?.. У него был диабет. Он нуждался в точных по времени уколах, которые ему никто не делал, - с видом знающего человека рассказал тогда Евгений Ваганович.

И вот спустя несколько дней, когда его заявление уже обсудили во всех ток-шоу, Петросян решил расставить точки над i в этой деликатной теме, за обнародование которой получил массу упреков от родных и близких Джигарханяна.

- Накануне моего злополучного интервью, которое я дал Манучарову с намерением говорить только (!) о творчестве, что клятвенно подтвердил мне хозяин передачи, мне в Директ (личные сообщения в Инстаграме. - Ред.) написал человек, которого я немного знаю. Он сообщил, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян, и описал именно ту картину, о которой я и рассказал, - объяснил Народный артист. - Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста.

По словам Петросяна, несмотря на предварительные договоренности не касаться личного, ведущий "вытаскивал" из него совершенно другие темы, о которых с героем шоу не договаривались. И гость "в силу темперамента не выдержал": раскритиковал телевизионные передачи, где случайные участники на всю страну трясут грязным бельем известных людей. А в качестве примера, мол, и был упомянут Армен Борисович.

- После съемки я сразу сделал категоричное замечание Манучарову о том, что вторую половину интервью он увел в личную тему, - признался Евгений Ваганович. - Я просил не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения для меня не подтверждены и говорить о них я не имею права. Манучаров дал еще раз свое "честное слово" и, подсунув мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал! Я тогда и не знал, что ловкий Вячеслав договорился с Первым каналом и, видимо, продал им на растерзание мое интервью. Это было сильнейшим ударом для меня.

Петросян в шоке: он участвовал в YouTube-шоу, а теперь его видеоинтервью тиражируют ненавистные программы на федеральных каналах, куда он не ходил и обещает не ходить впредь.

- Считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют, о чем идет речь на самом деле. Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна! - эмоционально высказался Петросян.

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