Трамп отказался признавать официальную победу Байдена

Трамп не делает никаких шагов к примирению со своим политическим оппонентом Фото: REUTERS

Дональд Трамп не желает признавать своего поражения на выборах и продолжает настаивать, что остается главой Белого дома на второй срок, несмотря на то, что голосование выборщиков состоялось, и, по заявлениям американских СМИ, Байден набрал необходимое для победы количество голосов.

Официальные результаты президентской гонки еще не обнародованы. Протоколы голосования Коллегии выборщиков еще предстоит утвердить Конгрессу США на совместном заседании обеих палат, что по традиции происходит 6 января.

Трамп не делает никаких шагов к примирению со своим политическим оппонентом, а его штаб заявил, что будет оспаривать итоги выборов и после официального оглашения результатов голосования выборщиков.

Адвокат главы Белого дома также подтвердил информацию о намерениях Трампа продолжить подавать иски с требованием пересмотра результатов президентской гонки в попытке доказать фальсификации со стороны демократов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на президентских выборах

Сюрпризов не произошло: Байден победил (подробности)