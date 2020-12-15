Москва прощается с Валентином Гафтом: прямая онлайн-трансляция

Прощание с актеров Валентином Гафтом походит в театре «Современник». Фото ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Прощание с актером Валентином Гафтом проходит 15 декабря в театре «Современник».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места события.

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище, об этом ранее сообщила вдова покойного Ольга Остроумова. Он будет погребён на Аллее актёров.

Умер актер 12 декабря. Причиной смерти стал инсульт, после которого Гафт так и не смог восстановится.

Близкие и родные актера отмечают, что в последние годы он плохо себя чувствовал. Жена и сиделка вывозили Валентина Иосифовича на прогулку в инвалидном кресле.

Друзья Гафта говорят, что актер так и не смог оправиться от гибели своей единственной дочери, которая погибла в 2002 году.

Валентин Гафт прожил долгую жизни и исполнил множество полюбившихся публике ролей в таких фильмах, как: «Анкор, еще Анкор», «Мастер и Маргарита», «Белое солнце пустыни-2», «Здравствуйте, я ваша тетя» и других фильмах.

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