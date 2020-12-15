Два генерала и «Зеленский»: Что не так с новым памятником в столице Украины

Лицо танкиста многим показалось знакомым, из-за внешнего сходства с … президентом Зеленским Фото: Facebook

В Киеве на территории одного из войсковых штабов 12 декабря открыли новый памятник. Увидев изображения на мемориальной плите «военнослужащим сухопутных войск, посвятившим или отдавшим жизнь защите Независимости Украины», пользователи Сети сразу заподозрили неладное. И, действительно, лицо танкиста многим показалось знакомым, из-за внешнего сходства с … президентом Зеленским.

«Это совпадение», - сказали бы мы, если бы пехотинец не был похож на командующего силами «АТО» (так в Киеве до недавнего времени именовали войну в Донбассе — Анти Террористическая Операция) Сергея Наева, а летчик – на генерал-полковника, главу сухопутных войск Александра Сирского. (По инициативе которого и было создано это гранитное позорище).

Оставим в стороне моральную сторону вопроса. Понятно, что Украина на Востоке уже шесть лет борется с собственным народом, а «героям» и «генералам» этой абсурдной необъявленной войны нужно воздавать почести (и платить хорошую зарплату) – иначе разбегутся. Упомянем лучше о художественной ценности данного «арт-объекта» напоминающего по стилистике рисунок в дембельском альбоме. И одновременно – дизайн памятника на могиле «браткам» 90-х.

В советское время, помнится, было принято говорить о доблести, воспетой в граните и камне. Монументальное наследие «тоталитаризма» украинские власти уничтожили, а теперь заполняют образовавшуюся пустоту. Но это не памятники от слова «память», а некая, откровенно говоря, пародия.

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