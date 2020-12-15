Вдова Льва Яшина: Он за зарплатой не гнался, получал меньше всех

Известный советский футболист журналом France Football признан лучшим вратарем мира всех времен. Фото: Виктор Шандрин/Фотохроника ТАСС

Звоним его вдове Валентине Яшиной.

- Валентина Тимофеевна, мы вас поздравляем. Но, судя по всему, уже не первые. Кто вам уже звонил?

- Первым поздравил Сергей Степашин. Сказал, что все радуются.

- Вроде бы не было никаких сомнений, что победит Лев Иванович в этом соперничестве. Или были у вас?

- Да нет. Я об этом как-то и не думала, как будет. Какая разница?

- Теперь приз лучшему вратарю, который ежегодно вручает «Франс-футбол» носит имя Яшина, но в этом году из-за пандемии он не вручался, и решили определить лучших футболистов всех времен на всех позициях. А кого Лев Иванович больше всего уважал в футболе и считал лучшим футболистом?

- Не знаю. Он никогда об этом и не говорил ничего.

- Может, себя считал таковым?

- Да нет, конечно. Он скромный, себя никогда не выпячивал.

- А когда вы по улице шли, его же все узнавали?

- Да нет, не все. Это сейчас очень много разговоров, а тогда как-то мало говорили о нем. Кто-то узнавал, может быть…

- А если узнавали, просили автографы?

- Просили иногда. На улице нет, конечно, это там где-то на стадионе когда появлялся.

- А вы же присутствовали на каких-то мероприятиях в Кремле, когда Лев Яшин был в зените славы? Как вожди к нему относились?

- Да нормально. Никто там за панибрата не обращался к нему никогда. Помню, было это в 1956 году, собирали после Олимпийских игр. Народу было много, и там Хрущев ходил, с кем- то здоровался, кого-то поздравлял, но ничего такого не было.

- А вы там тоже были?

- Я была.

- Скажите, а фильм вы посмотрели про Льва Яшина?

- Я смотрела как-то мельком. Мне не понравился, больше не хочу смотреть.

- А вы там в фильме, когда он вам в любви объясняется?

- Да ничего не надо говорить про этот фильм, не хочу я о нем говорить. Там половина придумана, поэтому не хочу.

Валентина Яшина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что вы пожелаете нашим вратарям нынешним? Потому что все наши клубы этой осенью на международной арене провалились. Вы не знаете, почему? Может, секрет вам известен?

- Это спросите, пожалуйста, у профессионалов. А у меня чего спрашивать?

- Ну а вы, со своей точки зрения, как думаете? Чего не хватает нашему футболу вообще в целом?

- Зарплату снизить маленько, вот тогда будут хорошо играть.

- Яшин же за зарплатой не гнался, да?

- Никогда. Он получал меньше всех.

- А вообще, чем вы объясните, что столько времени прошло, как нет Льва Яшина, а его вспоминают не только в Москве, в России, в СНГ, в бывшем СССР, а вообще на всей планете?

- Не знаю, не могу объяснить. Пока он живой был, столько не шума-гама, тарарама, чем сейчас. Больше не о чем говорить, что ли, комментаторам?

- О ком же тогда говорить, если не о великом Льве Яшине?!Спасибо вам огромное! Мы вас любим. Берегите себя! Не болейте! И все получится, в том числе, и в нашем футболе.

- Спасибо.

КСТАТИ

Напомним, что приз лучшему голкиперу года, который вручает France Football, уже носит имя Льва Яшина. Но в этом году из-за пандемии этот конкурс не проводился, а вместо него французы решили провести голосование на звание лучших футболистов всех времен. Всего France Football опросил 177 журналистов из мировых СМИ, которые выбирают лучшего футболиста на каждую позицию на поле. В споре вратарей безоговорочно победил Лев Яшин.

На награду лучшему вратарю в истории также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).