Путин перевернул страницу в отношениях с США

Во вторник утром Владимир Путин направил Байдену телеграмму с поздравлениями с победой на выборах президента США Фото: REUTERS

Владимир Путин не стал бежать вместе остальными мировыми лидерами «впереди паровоза», наперегонки поздравляя Джо Байдена с победой на президентских выборах сразу после неофициальных подсчетов результатов. Президент России заявлял, что Россия готова работать с любым главой государства, которого выберет американский народ, но это должен быть официальный, юридически подтвержденный итог. А не тот, о котором рассказали в СМИ на основе предварительных подсчетов.

В понедельник в США состоялось голосование коллегии выборщиков, которые закрепили прошедшее в штатах голосование. Джо Байден набрал 306 голосов, Дональд Трамп - 232 голоса, после чего победа кандидата от демократов стала официальной.

Во вторник утром Владимир Путин направил Байдену телеграмму с поздравлениями с победой на выборах президента США.

«Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир» - говорится в тексте телеграммы. Кроме этого президент России отметил, что «российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества».

Таким образом Россия и США перевернули одну страницу отношений и открыли новую. Будет ли она лучше предыдущей - зависит от Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп отказался признавать официальную победу Байдена

Действующий президент США настаивает на том, что остается на второй срок (подробности)

Байден прокомментировал свою победу на голосовании выборщиков и обозначил первоочередную задачу

Демократ считает, что в США верх одержала «власть закона и воля народа» (подробности)