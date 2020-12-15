Муж и жена обожали вместе ходить на футбол. После смерти любимый клуб воссоединил их на трибуне

На трибунах домашнего стадиона появились картонные фигуры супругов - ровно на том месте, где они сидели при жизни Фото: Twitter.com

Футбольный клуб "Фенербахче", играющий в чемпионате Турции, устроил красивую акцию в честь двух знаменитых фанатов. Мюмтаз и его жена Ихсан долгое время посещали матчи футбольного клуба. Но в декабре 2013 года супруг умер. В тот сезон клуб в последний раз в своей истории выиграл чемпионат Турции.

Победы своего клуба Мюмтаз уже не увидел. Его жена продолжила ходить на игры команды уже одна и разделила радость победы в том сезоне. Дальше клуб еще два раза становился вторым по итогам сезона. И многие встречи посетила Ихсан уже одна, без своего мужа.

Муж и жена обожали вместе ходить на футбол Фото: Twitter.com

В начале 2020 года грянул коронавирус и на трибунах стадионов в Турции, как и везде в мире, ввели ограничения на посещение зрителями стадионов. 4 декабря официальный сайт "Фенербахче" сообщил - ушла из жизни Ихсан:

- Семья "Фенербахче" никогда не забудет этих прекрасных людей, которые любят наш клуб - тетю Ихсан и ее мужа нашего дядю Мюмтаза.

И вскоре в день очередного матча чемпионата Турции, в годовщину смерти Мюмтаза, "Фенербахче" сделал красивый жест. На трибунах домашнего стадиона появились картонные фигуры супругов - ровно на том месте, где они сидели при жизни, с улыбками на лицах.