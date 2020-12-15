«Спят на уроках, пьют чай и едят кашу»: почему школьники не включают камеры на дистанционке

Наш спецкор Наталья Варсегова вдохновилась материалом своей коллеги и решила написать о опыте обучения дочери на удаленке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждое утро Ксюшиной дистанционки начинается с вопроса завуча: "Таак... все встали? Кого нет? Ага! Маши, Феди, Ромы... Пошла будить". Имена вымышленные, разумеется. К первому уроку спят, как правило, 2-3 наших семиклассника. Завуч, дай ей Бог терпения, всякий раз звонит их родителям, чтобы будили чадо. Я же постоянно задаюсь вопросом: но ведь дети не сироты, есть кому покормить, одеть. Почему не будят к первому уроку? Дистанционка та же школа, только дома. И ответственность никто не отменял. Но поднять ребенка с постели - это еще полдела. Есть те, кто заходят в teams на урок и продолжают спать.

- Маша, зайчик мой, образуй причастие от глагола "решить", - просит учитель по русскому.

Но дрыхнет зайчик, не слышит она вопроса педагога. А педагог, разумеется, не видит Машу, потому что камера у хитрого зайчика выключена. Микрофон тоже.

Камеры - это отдельная песня. Наши семиклассники их просто не включают. Зачем? Ведь так никто не видит, что во время урока кто-то пьет чай или ест кашу, кто-то грызет морковку, кто-то режется в among us. Игра такая сейчас в тренде.

Я недавно зашла к дочери в комнату во время урока, глянула на экран, а там... почти что квадрат Малевича. Виден только учитель в маленьком окошке, а все ученики обозначены черными квадратиками с инициалами - КХ, МК, ИВ, ну и так далее.

Мне жутко стало. После урока спрашиваю дочь:

- А почему вы сидите с выключенными камерами?

Та важно так отвечает:

- А чо? Зачем их включать, так удобно.

- Представь себя на месте педагога. Ты рассказываешь новый материал в пустоту. Не видишь реакции собеседников, их глаз, вообще не понимаешь - слушают тебя или нет.

- Ну и чо? Пусть они попросят нас включить камеры.

Я, признаться, от такого ответа даже опешила.

- Ксюша, это неуважение к учителям. Они ведь не враги вам. Им тоже тяжело. Всех достала эта дистанционка, но нужно помогать друг другу.

Дочь-подросток пожала плечами и удалилась на следующий урок.

На следующий день она начала разговор первой:

- Мам, ты права насчет камер. Учителей жалко, но я не могу одна взять и включить камеру. Меня засмеют в классе. Вот если бы кто-то включил, тогда и я.

Долго мы с ней говорили, что за смелость еще никто никого не осмеял. И не надо бояться быть первой. Включишь камеру за тобой, потянутся другие.

Ей было сложно перебороть свой страх. В подростковом возрасте, когда хочется быть как все, это очень сложно. Но возможно. И Ксюша, трясясь от страха, включила камеру. К ней тут же присоединилась одноклассница. А к третьему уроку больше половины класса явились взору учителя.

Педагоги благодарили детей от всей души, кто-то даже прослезился. Признаюсь, я тоже. Казалось бы, такая мелочь взять и включить камеру, чтобы тебя видели на уроке, но как же она нужна нам в это непростое ковидное время. Когда необходимость изолироваться от заразы, рождает желание быть невидимым всему миру.

Поделитесь в комментариях, как ваши дети занимаются на удаленке?

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