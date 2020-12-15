«Ослы» и «слоны»: как в США сложилась двухпартийная система

Весь смысл американской политики заключается в вечном противостоянии Фото: EAST NEWS

Противостояние двух партий в США длится уже почти два столетия. Попеременно чаша весов склоняется то в пользу республиканцев, то демократов. Однако, не стоит ждать не то что вечного, а хотя бы долгосрочного триумфа одной из них. Весь смысл американской политики заключается в вечном противостоянии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В XIX веке отношение к политическим партиям, когда они только формировались, было настороженным и весьма негативным: шла Война за независимость, американцы относили себя или к федералистам или антифедералистам. Тем более, все помнили завещание первого американского президента Джорджа Вашингтона: партии - это зло, ведущее к разъединению страны.

Демократическая партия появилась первой, в 1828 году. Ее основателями стали сразу трое президентов страны: Томас Джефферсон – третий президент США, Эндрю Джексон - седьмой и Мартин ван Бюрен - восьмой.

Годом основания Республиканской партии стал 1854-ый. Ее учредителями выступили противники рабства, представлявшие Партию вигов, Партию свободной земли и Демпартию.

Томас Джефферсон

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Привычная всем масштабная борьба между республиканцами и демократами началась только в ХХ веке. До этого у партий было четкое территориальное разделение: республиканцы хозяйничали на севере, а демократы - на юге.

К 30-м годам ХХ века демократы из партии южан-рабовладельцев превратились в партию горожан и иммигрантов. Их сторонниками преимущественно становились новоиспеченные американцы.

Республиканцы стали оплотом консерватизма, партией трудяг-промышленников, белых американцев.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Почти 30 лет - с 1828 по 1860 гг. – Демократическая партия была лидером на политической арене. Но победа северян в Гражданской войне привела к поражению и последующему затяжному кризису. Республиканцы, напротив, набрали силу. Они почти непрерывно находились у власти вплоть до 1930-х годов.

Республиканцы выступали за ограниченное вмешательство власти в национальную политику, поддерживали свободную рыночную экономику. Считали, что власть должна следить за соблюдением основных законов и защищать права граждан. Настаивали на независимости бизнеса, сокращении налогов, увеличении затрат на вооружение и укреплении нацобороны.

Будучи консерваторами, республиканцы выступали против абортов, слыли сторонниками семейных ценностей и жесткой политики в отношении нелегальных мигрантов. А также выступали за свободное ношение оружия.

Демократы стали приверженцами активного вмешательства государства в общественно-экономическую жизнь и увеличения госаппарата. Власть, по их мнению, должна фокусироваться на обществе и его проблемах, давать населению социальные гарантии - доступную медицину, образование, гарантировать работу. Отсюда склонность к пацифизму, осуждение милитаризма и запрет на ношение оружия.

Демократы поддерживают либеральные ценности, выступают за защиту прав секс-меньшинств и мигрантов, допускают право женщин на аборт.

ГОСПОДА ПРЕЗИДЕНТЫ

На сегодня США управляли 16 президентов-демократов и 19 президентов-республиканцев. Первым демократом стал Эндрю Джексон, а республиканцем - Авраам Линкольн.

Значительную роль в жизни Демократической партии сыграл Франклин Рузвельт. Именно он обеспечил ей второе дыхание после затяжного кризиса. Благодаря его политике «нового курса», США смогли преодолеть «Великую депрессию». Это удалось сделать путем госрегулиривания экономики и решения социальных проблем.

Авраам Линкольн

Помимо Рузвельта выдающимися демократами принято считать Вудро Вильсона, Гарри Трумэна, Джона Кеннеди, Билла Клинтона, Барака Обаму.

У республиканцев иконами являются Теодор Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.

По этим персоналиям легко отследить – какая из партий придерживается той или иной политики в отношении России.

Кстати, переходить из одной партии в другую в США не считается чем-то зазорным. Миллиардер Майкл Блумберг, вознамерившись стать мэром Нью-Йорка, перед этим много лет совершенно искренне поддерживал демократов. Но в 2001 году Демократическая партия выдвинула на выборы главы города чересчур много кандидатов, и Блумберг быстренько сменил лагерь, став республиканцем. Избиратели простили Блумбергу эту измену и выбрали его мэром.

КАРТА ИЗБИРАТЕЛЯ

В США существует негласное деление штатов, на тех, кто традиционно голосует за демократов, и тех, кто поддерживает республиканцев.

Сегодня Демпартия доминирует на северо-востоке, в районе Великих озер, на побережье Тихого океана и в крупных мегаполисах.

Республиканская укрепилась на юге и западе страны. Особенно сильна ее поддержка в штатах Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Оклахома и Юта.

Соцопросы показывают, что молодежь чаще выступает на стороне демократов, а люди старшего возраста – за республиканцев. Типичными избирателями Республиканской партии являются полицейские, военные, продавцы, судьи, биржевые брокеры. А за демократов преимущественно голосует интеллигенция - ученые, представители мира медиа, учителя и деятели искусства.

Кстати, знаменитый Брайтон-бич – маленький «русский островок» на карте огромного Нью-Йорка – голосует за республиканцев, в то время, когда Город Большого Яблока – строго за демократов.

ЗВЕЗДНЫЕ ЗА И ПРОТИВ

В середине ХХ века Голливуд становится на сторону Демократической партии. Сейчас подавляющее большинство звезд - сторонники демократов. Роберт де Ниро, Леонардо ди Каприо, Мадонна, Леди Гага, Аль Пачино, Джордж Клуни, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун.

Есть и те, кто поддерживает республиканцев - Джон Войт (отец Анджелины Джоли), Дастин Хоффман, Адам Сэндлер, Клинт Иствуд.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?

Справедливости ради, стоит вспомнить и том, что помимо демократов и республиканцев в США существует десяток других партий. Их называют третьими партиями. Среди них – Либертарианская, Партия зеленых и Конституционная. Они считаются молодыми объединениями, поскольку появились в конце прошлого столетия.

На выборы всех уровней они выдвигают своих кандидатов, в том числе и на президентские, но получают незначительное количество голосов - не более 1-2%. Исключением стал Теодор Рузвельт. В 1912 году он баллотировался от Прогрессивной партии. Тогда за него проголосовали 27% избирателей, что обеспечило ему второе место и позволило опередить представителя от республиканцев. Подобного успеха больше никому не удалось добиться.

«ОСЛЫ» ПРОТИВ «СЛОНОВ»

Известно, что символом Демократической партии является осел, а Республиканской - слон.

Выбор этих животных парадоксален.

Впервые осел встречается при упоминании Демократической партии в 1828 году, когда ее основатель Эндрю Джексон баллотировался в президенты. Противники обозвали его ослом за то, что тот считал, что страной должна управлять не элита, а американский народ.

Но обидное прозвище окончательно закрепилось за демократами только в 1870 году, когда известный карикатурист Томас Наст опубликовал рисунок «Осел, пинающий мертвого льва» на обложке журнала Harper’s Weekly. Так художник хотел высмеять демократов, показав их агрессивную упёртость и политическую тупость. Но они решили обратить оскорбление в свою пользу и сделали осла своим символом.

Слон, как символ республиканцев, впервые появился в 1864 году. Ассоциация с этим животным появилась благодаря колоссальному влиянию партии в годы Гражданской войны. Изображение появилось в одной из газет, слон нес знамя и предвещал скорую победу сторонников Линкольна. К слову, в американском английском есть выражение «увидеть слона», то есть участвовать в боевых действиях. Возможно, так республиканцы попытались обыграть эту фразу.

Через 10 лет слон становится верным спутником Республиканской партии. И вновь с легкой руки Томаса Наста. На этот раз художник изобразил слона, насмерть испугавшимся «демократического» осла в львиной шкуре.

ПРОСТОЙ СПОСОБ

И все-таки, в чем главное отличие демократов от республиканцев?

В США любят рассказывать не то быль, не то анекдот, изящно и просто иллюстрирующий эту разницу.

«Один из приглашенных на семейное торжество гостей спросил у маленькой дочки хозяев, кем бы она хотела стать, когда вырастет.

- Президентом! - ответила та. – Я дам крышу над головой и еду всем бездомным!

Ее родители, убежденные демократы сияли.

- А зачем ждать, когда ты подрастешь? – продолжил гость. – Давай-ка приходи ко мне завтра, прополешь все цветочные грядки на моей лужайке, и я заплачу тебе $50. Потом мы пойдем к супермаркету, где постоянно болтается бездомный, и ты отдаешь ему эти деньги.

Девочка задумалась и спросила:

- А почему бы этому бездомному не сделать всю эту работу и не получить $50?

- Добро пожаловать в Республиканскую партию, детка! – улыбнулся гость».

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