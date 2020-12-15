На Божену Рынску написали заявление в полицию из-за поста в Instagram

В тексте заявительница просила принять меры к журналистке и блогеру Божене Рынске и проверить её публикации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в одно из отделений московской полиции пришло письменное заявление от обеспокоенной женщины. В тексте заявительница просила принять меры к журналистке и блогеру Божене Рынске и проверить её публикации, в которых она плохо отзывается о детях. Сначала эту информацию проверили в Москве, а потом передали в отдел полиции, занимающийся элитным посёлком Чигасово в Подмосковье, где проживает светская обозревательница.

— Поступил материал проверки по факту обращения о размещении в социальной сети инстаграм постов о детях, которые портят жизнь своими криками на детской площадке, — сообщил источник kp.ru

О каком конкретно высказывании Божены идёт речь в заявлении, выяснить пока не удалось. Мы попытались найти пост в инстаграме блогера, но не смогли. Уточнить информацию у самой журналистки тоже не получилось, комментировать ситуацию Божена отказалась. Но стоит отметить, что Рынска и раньше неоднократно вызывала гнев публики своими резкими высказываниями. Божена позволяет себе "желать смерти пенсионерам, голосующим не так на выборах, и проклинать инвалидов, из-за которых задержали рейс самолета". Детям тоже доставалось. Чего только стоит её предложение "заливать детские площадки отравой".

Но из убеждённой чайлдфри 45-летняя Рынска превратилась в заботливую маму. Решение о рождении ребёнка Божена приняла после смерти своего супруга — основателя НТВ и генерального директора РГТРК "Останкино" Игоря Малашенко. Она решилась на ЭКО от погибшего мужа, но из-за сильного стресса и приёма препаратов рождение ребёнка пришлось поручить суррогатной матери. В марте 2020 года на свет появилась дочь Евгения. Теперь Божена уже не так категорична и говорит, что "дочь — это самое прекрасное, что может случиться с человеком".