Новое уникальное месторождение в Карском море назвали именем Маршала Рокоссовского

Крупнейшая нефтяная компания страны «Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море. Его суммарные запасы составляют 514 млрд кубометров природного газа и 53 млн тонн конденсата. Таковы результаты поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2. Решением Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных.

- Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца Маршала Рокоссовского, - говорится в сообщении «Роснефти».

Бурение велось в рамках комплексной программы «Роснефти» по освоению нефтегазового потенциала региона. Ранее на структуре «Викуловская» (лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-1») российская нефтяная компания открыла уникальное месторождение Маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд кубометров.

Напомним, старт проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн тонн нефти и 422 млрд кубометров газа.

- Комплексная программа бурения, реализованная «Роснефтью» в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн кубометров газа и порядка 200 млн тонн нефти и конденсата, - говорится в официальном сообщении компании.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Российская компания планирует провести поисково-оценочное бурение на этих участках, продолжив освоение нефтегазового потенциала Карского моря. По мнению экспертов, новая морская нефтеносная провинция по объему ресурсов может превзойти такие, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.