Сергей Степашин: Лучшим подарком для Льва Яшина была бы хорошая игра «Динамо»

Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Здравствуйте, Сергей Вадимович. Мы звоним вдове Льва Ивановича Валентине Тимофеевне Яшиной, чтобы поздравить ее, а она нам говорит - меня первым Сергей Вадимович Степашин поздравил.

- Да, я как раз в поезде ехал в Ленинград. Матушку решил проведать перед новым годом-то.

- Мы Валентину Тимофеевну спрашиваем, что нужно футболистам, чтобы быть лучшими в мире? Она говорит - поменьше платить надо. Лева вообще меньше всех получал.

- Она вам рассказывала историю, что он даже за олимпийское золото долгое время денег не получал, пока подруги ей не подсказали, что же, говорят, у тебя Лева получает-то меньше всех?

- Да, мы писали об этом… Мы знаем, что вы лично и клуб «Динамо» как бы взяли шефство над Валентиной Тимофеевной. Вы давно ей помогаете?

- Ну, больше 20 лет уже. Лично, близко. Первый раз встретились, когда отмечали Льву Ивановичу юбилей, 70 лет, это было в 1999 году…. Перед новым годом подъеду к ней, договорились встретиться. Как всегда, посидеть, поговорить, поздравить друг друга.

- А со Львом Яшиным вы встречались?

- Ну, только через телевизор, лично нет. Судьба такого мне не дала. Лев Иванович еще молодым ушел из жизни, ему было всего 60 лет.

- А вы кому еще помогаете, кроме семьи Яшина?

- Да чего говорить об этом… Кому помогаю, тому и помогаю. Константину Ивановичу Бескову помогали. Другим нашим ветеранам. У нас вообще-то в «Динамо» хорошая традиция - мы своих не бросаем.

- В Москве есть улица Льва Яшина, но о ней мало кто знает. (Находится в районе Некрасовка). Может, нужен проспект?

- На здании, где Лев Иванович жил, стоит памятная доска, памятник есть у стадиона «Динамо», который носит его имя… Но главное, нужно, чтобы «Динамо» играло как следует, потому что болельщики кричат всегда - только Яшин, только «Динамо». Я думаю, лучший подарок для Льва Ивановича и Валентины Тимофеевны - это успешное выступление футбольного клуба «Динамо», которое играет пока неровно.

- Сергей Вадимович, а почему, имея такую мощную футбольную историю, мы провалились этой осенью, и сборная, и все клубы в еврокубках?

- Ну, очевидно, каков уровень футбола в премьер-лиге, так сыграли и на международной арене. К сожалению, тут много причин. Все зависит от уровня премьер-лиги. Скорости у нас низкие. Вот даже последний матч «Динамо» с питерским «Зенитом», где 32-летний Дзюба обгоняет 22-летнего Евгеньева на одной ноге, что называется. С мотивацией стало плоховато… Ну, правильно Валентина Тимофеевна думает о зарплатах. Ну а самое главное, конечно, это все-таки детский спорт. В Советском Союзе детский спорт - это была одна из главных задач. «Кожаный мяч», спортивные школы. Сейчас попробуй попади в футбольную школу-то? В очереди не достоишься.

- Ну да. Что делать с детским спортом, который спасет наш футбол?

- Развивать. Вкладывать туда средства. Платить хорошо тренерам, делать это престижем, пытаться людей от компьютеров и айпадов отрывать - что одно другому не мешает. От наркотиков. Очевидные вещи - то, что сделала в свое время Германия. У них тоже был огромный провал 20 лет назад в футболе.