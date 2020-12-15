Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Рождественский вертеп, установленный в Ватикане, шокировал прихожан

Воспроизведение сцены рождения Иисуса Христа вызвало шквал критики
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий
Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств

Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств

Фото: REUTERS

На площади святого Петра в Ватикане состоялось традиционное зажжение огней на елке и открытие рождественского вертепа.

Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств. В Европе кукольные вертепы – непременный атрибут Рождества, их устанавливают рядом с храмами, в витринах магазинов, включают эту сцену в театрализованные представления.

Но то, что предстало глазам зрителей и прихожан в Ватикане в этом году вызвало вначале недоумение, а позже волну насмешек и критики.

Сцена рождения младенца Иисуса сильно отличается от прошлогодних. Ее уже назвали «оторванной от традиций» и «модернистской». Кое-кто идет дальше и утверждает, что нынешний вертеп - символ скомпрометированного католицизма папы Франциска.

Среди фигур, окружающих ясли с младенцем, итальянский историк Андреа Чиончи разглядел «мусульманского имама, еврейского раввина, космонавта и даже палача (как символ протеста против смертной казни)».

По мнению Чиончи, фигуры напоминают тотемные маски древних, более уместные для анимистической и фетишистской религии, нежели для христианства.

Известно, что большинство персонажей вертепа 2020 года были изготовлены в итальянском городе Кастелли, который с XVI века является центром керамического мастерства.

Епископское издание Avvenire сообщило, что вертеп под названием «Монументальное Рождество» был спроектирован в период с 1965 по 1975 годы студентами и преподавателями художественной школы Ф. А. Груэ.

Чиончи считает, что задумка безнадежно устарела, и люди вряд ли станут ломать головы над концепцией модернисткого вертепа, а единственным их желанием станет поскорее забыть увиденное.

С Чиончи полностью согласен и британский историк искусства Джозеф Шоу:

– Сцена в вертепе в этом году – это не то, перед чем кто-либо мог бы молиться. Это антирелигиозно. Мы можем только надеяться, что это быстро забудется

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые