Плюётся, не переставая: NASA показало, что происходило на Солнце последние 25 лет

Так выглядел мощный корональный выброс, который подтвердил: начался очередной 25-й цикл солнечной активности.

Солнечной обсерватории SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) – совместному проекту ESA и NASA – исполнилось 25 лет. Она была запущена 2 декабря 1995 года и выведена в точку Лагранжа L1. Оттуда - из места, где гравитационные силы Земли и Солнца уравновешивают друг дружку, обсерватория присматривает за нашим светилом и его окрестностями.

Солнечная обсерватория SOHO.

Обсерватория находится в космосе - в точке Лагранжа L1.

Виды, которые открывались на Солнце с 1996 года по 2020: светило то чуть успокаивается, то начинает бушевать.

К юбилею европейские и американские специалисты подготовили ролик, в который вместили все события, происходившие на Солнце и у него за четверть века. Зрелище завораживает – светило непрерывно извергает в окружающее пространство потоки своего вещества. Плюется не только в нас, но и в пролетающие кометы. В 2003 году корональный выброс угодил в комету C/2002 V1 (NEAT).

Солнце и комета (справа), в которую попал корональный выброс.

В сентябре 2017 года Солнце разбушевалось: 7 дней подряд «взрывалось» мощнейшими рентгеновскими вспышками класса X. Ждали страшного – какого-нибудь катаклизма на Земле, вызванного сильными магнитными бурями. Но обошлось.

Гигантский протуберанец, принявший форму спирали ДНК.

Случалось и загадочное. В 2016 году в объектив одного из телескопов SOHO попал странный белый объект, от которого к Солнцу протянулся тонкий след. Объект то ли взлетал, оставляя шлейф, то ли парил у нашего светила, высасывая из него плазму, то ли собирался проникнуть внутрь.

Природу белого объекта еще можно объяснить разумно - не исключено, что в кадр попала звезда. Но шлейф? Чем он образован? Как?

Нечто: то ли влетает в Солнце, то ли вылетает из него.

Ни ESA, ни NASA до сих пор не прокомментировали эту аномалию. Равно, как и другую – не менее странную. На снимках, сделанных с борта SOHO, видны некие гигантские объекты – и сферические и более сложной формы, которые будто бы проникали в недра нашего светила. Что они там делали? Подробнее о гипотезах ученых в материале «Звездные врата» спрятаны внутри Солнца?

Сферический НЛО у Солнца.

А цифры, которые иной раз проступают на поверхности Солнца? Это не шутка: они отчетливо видны на снимках, полученных посредством одного из основных инструментов обсерватории - ультрафиолетового телескопа (Extreme ultraviolet Imaging Telescope – EIT).

Цифра на поверхности Солнца: кроме "2" появлялись и другие.

Не исключено, что в «фильме про Солнце» оно явит ещё какие-нибудь странности. Ролик охватывает почти три 11-летних цикла активности нашего светила – конец 23-его, 24-й и начало нынешнего 25-ого. Однако складывается впечатление, что совсем уж спокойным и абсолютно понятным оно не бывает. И никогда не будет.

Кстати, SOHO не только «наблюдатель», но еще и «форпост» - станция раннего оповещения. Случись на Солнце что-нибудь катастрофическое, угрожающее жизни на Земле, обсерватория даст знать за пару дней. Кто-нибудь, да спасется.