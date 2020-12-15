В Японии приговорили к смерти «Твиттер-убийцу»

Такахиро Сираиси, арестованный в 2017 году после того, как в его квартире были найдены части человеческих тел, признал себя виновным в убийстве 9-и человек и был приговорен к смертной казни.

Такахиро Сираиси, арестованный в 2017 году после того, как в его квартире были найдены части человеческих тел, признал себя виновным в убийстве 9-и человек и был приговорен к смертной казни.

Прозванный «Твиттер-убийцей» молодой японец подтвердил, что «все предъявленные ему обвинения верны».

Однако, адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет право на снисхождение, поскольку все его жертвы дали согласие на убийство. Они будут подавать апелляцию.

По японским законам, смертная казнь осуществляется через повешение. Но если судьи все же примут к сведению доводы адвокатов и решат, что это были убийства с согласия жертв, то Сираиси может оказаться не на том свете, а в тюрьме на срок от полугода до семи лет. Сам он признает, что убивал людей без их на то согласия.

Сираиси находил в Твиттере пользователей, которые думали о самоубийстве. И предлагал им свою зловещую помощь в осуществлении задуманного. Мужчина обещал после умерщвления жертвы и сам сразу же свести счеты с жизнью.

На его странице в Твиттере было написано: «Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, пишите мне в любое время».

В списке жертв – 9 человек, восемь из которых – женщины. Их останки и были найдены в квартире убийцы.

Эта история шокировала японцев, судебный процесс вызывал огромный резонанс. В обычно пустые залы судебных заседаний стояли очереди.

Сразу же после того, как стало известно о поимке Сираиси, руководство соцсети изменило пользовательские правила, внеся в них дополнение, согласно которому пользователи не должны «поощрять самоубийства или членовредительство».