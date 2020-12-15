«Овал лица подтянулся, лишняя кожа испарилась, морщин нет»: доктор объяснил, как Лариса Долина вернула молодость

Лариса Долина на «Песне года 2020» удивила преображением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

65-летняя Лариса Долина в декабре удивила поклонников и журналистов новым образом. Певица позировала фотографам на записи новогодних концертов, а в сети после этого шли жаркие обсуждения ее преображения. Действительно – Долина хороша как никогда: второй подбородок исчез, овал лица идеальной формы, глубоких морщин нет совсем. Рассматривая фото Ларисы Андреевны пять лет назад и сейчас кажется, что мы на телепрограмме по корректировки внешности сравниваем фото героини «до» и «после» кардинальных перемен. Так ли это? Как помолодела и похорошела Лариса Долина?

Лариса Долина пять лет назад не могла похвастаться идеальным овалом лица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото Ларисы Долиной 2015 года и с концерта «Песня года 2020» рассмотрел доктор. Врач-косметолог Елена Секирина рассказывает: «С возрастом артистка Лариса Долина стала выглядеть лучше и моложе. В первую очередь, потому что хорошо похудела. Если посмотреть на старые фотографии, где певица еще с лишним весом, то на них «висел» подбородок, кроме излишней жировой прослойки, также был виден избыток кожного лоскута. Соответственно, когда жир уходит - кожа в какой-то степени сокращается. Но если ее уже тогда был избыток, то с ушедшим жиром должно случится еще большее провисание кожного лоскута. Но, чудесным образом, овал подтянулся, лишняя кожа испарилась».

Долина в 2005 году еще не справилась с лишним весом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти перемены к лучшему на лице Ларисы Александровны заметны невооруженным взглядом. Об их причинах и рассуждает доктор. «Такое количество кожи вряд ли могли убрать только различными аппаратными косметологическими методиками. Поэтому можно предположить хирургическое вмешательство: подтяжку лица», - объясняет Елена Сикирина, основатель медицинского центра «Sekirina Clinic».

Ларису Долину в новом образе мы увидим 1 и 2 января 2021 года в эфире «Песни года». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор рассказывает о секретах красоты звезды: «В целом у Ларисы Долиной качество кожи вообще безупречно, поэтому я думаю, что оно поддерживается специальными уходовыми, инъекционными процедурами. И скорее всего, используется аппаратная косметология, потому что у нее, как говорят - «ни морщинки на лице». Насчет инъекций ботокса по фотографиям судить сложно, так как такие выводы можно делать, наблюдая мимику человека. Но судя по тому, что мимические заломы в межбровье и на лбу как были, так и есть - мимика сохранена. А это значит, что вряд ли Долиной делали инъекции ботокса, иначе этих заломов бы не было. Для артистов мимика важна, поэтому некоторые ради нее, отказываются от ботокса. С возрастом губы истончаются, а у певицы, наоборот, они стали полнее и объемнее. Скорее всего, певице сделали инъекционное увеличение губ. Но это не та ситуации, когда губы стали выделяться. Их сделали очень правильно и гармонично с внешним образом актрисы. И в целом, все манипуляции сделаны очень профессионально. Поэтому выглядит Лариса Долина шикарно».

Врач-косметолог Елена Секирина

Наверняка обо всех своих секретных способах омоложения знает только сама Лариса Долина. Мы можем лишь предполагать с помощью профессионального взгляда доктора. Ну посмотреть лично и убедиться, что Лариса Долина в отличной форме, телезрителям можно будет 1 и 2 января – на канале «Россия» певица выступает с двумя концертными номерами в «Песне года».