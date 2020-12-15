«Очень любим, обид не осталось! Прощай!»: С Валентином Гафтом простились в «Современнике»

Народного артиста проводили под аплодисменты и крики: "Браво!" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентин Гафт прослужил в «Современнике» полвека. Театр стал его вторым домом. В родных стенах в теплой атмосфере проходила церемония прощания с ним.

В зрительном зале на большом экране менялись портреты Гафта из его спектаклей. Одновременно звучал его необыкновенный голос – Гафт читал стихи. Запись шла и в фойе театра.

С Валентином Гафтом простились в «Современнике» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пришел на прощание министр культуры Москвы Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Худрук "Современника" Виктор Рыжаков быть не смог, болеет. Но он направил свои соболезнования. Зачитали официальные телеграммы от Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Собянина.

Евгений Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одним из первых на панихиде появился друг Гафта Александр Розенбаум. Потом - актер Сергей Гармаш. Пришли Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Игорь Золотовицкий, Виктория Лепко, Лия Ахеджакова, в конце церемонии - Григорий Лепс…

Многие говорили у микрофона, что в нашей памяти останутся не только роли, эпиграммы, но и стихи Гафта.

Лия Ахеджакова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто-то вспоминал, как однажды в кафе собрались Гафт и поэт Евгений Евтушенко – они дружили и в тот день поспорили, кто больше прочтёт стихов. Победил Гафт. Он мог позвонить среди ночи, если вдруг сочинит новое четверостишие.

Говорили, что он один из последних актеров-шестидесятников, его поколение изменило интонацию в жизни, в искусстве, на сцене. Что Гафт – не просто яркая творческая индивидуальность, философ, поэт, блистательный актер, замечательный друг, но он сам по себе персонаж.

Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наиболее частые эпитеты, сказанные о нем на прощании, - мужественный, сильный и ранимый. Актер Авангард Леонтьев рассказал, как Гафт пришел в «Современник» в конце 60-х годов. До этого он уже успел поработать в разных московских театрах, подолгу нигде не задерживался и считался «летуном». Но в труппу «Современника» он влился, как будто бы для нее был и создан. И сразу оказался в первом эшелоне, хотя там были Ефремов, Евстигнеев, Табаков, Волчек, Дорошина…

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", режиссер Иосиф Райхельгауз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лия Ахеджакова и плакала, и смеялась, вспоминая Гафта. Она справедливо указала, что Гафт был одним из самых красивых артистов. Возможно, даже самый красивый. «От него можно было ждать то оплеуху, то невероятную нежность...», - призналась Ахеджакова. Они много играли на сцене и постоянно ругались, посылали друг друга на три буквы: «без ненормативной лексики работать не получалось». Однажды на гастролях в Америке Гафт забыл свой текст прямо на сцене. Ахеджакова стала ему подсказывать. Но запутала еще больше: ее подсказки были из другого акта. Уже после спектакля Гафт ей сказал: "Ну, ты и …. У тебя полная ж…а свинца». Иногда Гафт просил режиссера, чтобы Ахеджакову заменили, поскольку она «неправильно репетировала», иногда по году они не разговаривали. Обижалась актриса на Гафта часто, на его едкие эпиграммы – особенно.

Актриса Ольга Остроумова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Неоднозначный он человек, очень чуднОй. Но сейчас я плачу. Что же за дура я такая. Надо было сразу прощать. Валечка, я тебя благодарю за твою нежность. Очень люблю, никаких обид не осталось! Прощай!»

Худрук Театра Наций Евгений Миронов отметил, что Валентина Гафта отличало доброжелательное отношение к молодым коллегам, что среди актеров старшего поколения встречается редко. Увы, плеяда актёров-титанов уходит. Миронов, обратившись к гробу, попросил Гафта передать привет Олегу Табакову.

15 декабря в Москве проводили в последний путь народного артиста РСФСР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце гражданской панихиды взяла слово вдова - Ольга Остроумова. Она сказала, что ей выпало огромное счастье прожить с Валентином Гафтом почти четверть века, она его очень любила.

Народного артиста проводили под аплодисменты и крики: "Браво!"

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище.

Валентин Гафт прослужил в «Современнике» полвека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, он скончался от последствий инсульта 12 декабря у себя на даче в подмосковных Жаворонках. Ему было 85 лет.

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