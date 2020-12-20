Пижама Пугачевой и комбинашка Лободы: Как звезды будут встречать год Быка

Такой наряд как у Аллы Борисовны будет прекрасно смотреться как со спортивной обувью, так и с любыми лодочками. Фото: Личный архив

2020 год подходит к концу. Самое время задуматься, в чем мы будем встречать год Быка. В условиях текущих ограничений большинство из нас проведет праздник в домашней атмосфере с родными и близкими. Как совместить новогодние посиделки с модными трендами? Об этом «КП» рассказал наш эксперт - дизайнер Влад Торхов.

Дизайнер Влад Торхов. Фото: Личный архив

Праздник в комфорте

После первой волны карантина у звезд стала очень популярной одежда для дома: пижамы, спортивные костюмы, кигуруми и комбинезоны. Одной из первых этот тренд уловила Алла Пугачева. Пижамный костюм отлично скроет лишние кило на талии и зрительно вытянет ваш силуэт. Важно подобрать правильную модель брюк. Например, пышным дамам лучше выбрать чуть просторные и расклешенные брюки, как у Аллы Борисовны. Такой наряд будет прекрасно смотреться как со спортивной обувью, так и с любыми лодочками.

Ким Кардашьян с дочкой Норт - выбирают тапки из меха норки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мехoвые тапочки

В преддверии праздников многие бренды выпустили серию нарядных домашних тапочек. Звездные модницы - например, Ким Кардашьян с дочкой Норт - выбирают тапки из меха норки, да еще и декорированные кристаллами Swarovski. Можно вспомнить и мегапопулярные мюли с мехом от Gucci. Правда, за такие придется сейчас отдать около 75 тысяч рублей.

Чтобы выглядеть неотразимой и женственной, советуем прикупить роскошный пеньюар или платье-комбинацию, как у Светланы Лободы. Фото: Instagram.com

«Ночнушка» на бретельках

Если в новогоднюю ночь хочется выглядеть неотразимой и женственной, советую прикупить роскошный пеньюар или платье-комбинацию, как у Светланы Лободы. Причем вы будете королевой вечера как в мини, так и в макси. Эта модель вечернего платья сейчас главный хит мировых домов моды. Особенно такое платье подойдет дамам с роскошным декольте. Выбирайте, как и Светлана, комбинашки пастельных оттенков. И не забудьте добавить немного металла в украшениях - цепи или многослойные колье.

Надежда Бабкина выбирает спортшик. Фото: Instagram.com

Спортивные костюмы вместо платьев

- В новогоднюю ночь я бы посоветовал сделать акцент на максимально комфортной, мягкой одежде, которая не сковывает движений, - советует наш эксперт. - Так сказать, антистресс-варианты, которые помогут расслабиться и отдохнуть во время праздника. Если дома прохладно, можно надеть красивый спортивный костюм. Спортшик сейчас на пике моды. В спортивном костюме сочного оттенка спокойно дает интервью даже королева русской песни Надежда Бабкина, которую мы привыкли видеть в платьях. Цвета можно выбирать любые, но если хотите быть в тренде, то главный цвет Металлического Быка - белый.

Яна Чурикова умело миксует пижамный костюм со шпильками. Фото: Instagram.com

Пиджак со шпильками

Телеведущая Яна Чурикова умело миксует пижамный костюм с пиджаком и шпильками. Выглядит элегантно и сексуально.

Ирина Шейк в австралийских валенках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валенки заменят каблуки

- В зимней обуви также актуален акцент на удобстве и практичности, - говорит наш эксперт. - Опять набирает популярность австралийский бренд Ugg. Всемирно известные валенки обновили модельный ряд и снова взлетели в топ. У таких валенок из овечьей шерсти прекрасная терморегуляция, в них вам будет комфортно и в помещении, и на улице. Посмотрите на Ирину Шейк!