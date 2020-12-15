Шойгу продлил на 10 лет соглашение России и Китая об уведомлениях о пусках ракет

Сергей Шойгу, Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Россия и Китай продлили межправительственное соглашение двух стран об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет- носителей на десять лет.

Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств - Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.

"Получил из Пекина подписанные вами экземпляры протокола о продлении соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Готов подписать протокол о продлении действия этого соглашения на очередной 10-летний период", - сказал Шойгу по видеосвязи.

Китайский министр ответил, что подписал документ в начале декабря и подчеркнул, что продление срока действия соглашения "показывает высокий уровень доверия между двумя странами".

Российский министр поставил подпись под протоколом, показал документ своему собеседнику и заявил: "Продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развертывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

Шойгу также отметил, что использование видеосвязи стало привычным способом проведения переговоров. В свою очередь глава Минобороны Китая, выразил надежду на личную встречу двух глав оборонных ведомств в следующем году.