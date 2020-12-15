Путин удивился тверским ограничениям

Губернатор Тверской области Игорь Руденя удивил Владимира Путина тем, что регион проходит через пандемию коронавируса без жестких мер, которые вводятся в других частях страны. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Губернатор Тверской области Игорь Руденя удивил Владимира Путина тем, что регион проходит через пандемию коронавируса без жестких мер, которые вводятся в других частях страны.

- В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для борьбы с распространением коронавируса, - доложил Руденя. - По коечному фонду - запас у нас сейчас составляет порядка 15 процентов, но есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, сделали кислород, подводку в больницы, которые под ковидные госпитали планируются.

- Вы вводили какие-то ограничения? - спросил президент.

- Да, мы вводили, и сейчас мы ввели ограничения: проведение массовых мероприятий не более 500 человек, - ответил губернатор.

- 500 человек? - не поверил Путин, которому в этот же день докладывали об объявленном в Калининграде новогоднем локдауне. - Прилично!

- У нас на самом деле нет такой плотности, у нас самая большая территория в ЦФО, и поэтому все мероприятия проходят только на открытом воздухе, если про спортивные говорить, - пояснил Руденя. - Если говорить про культурные учреждения, театры, детские театры – заполняемость не более 50 процентов. У нас люди очень сознательные, каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня конечно, задача – сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан.

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