«Русских хакеров» обвинили во взломе правительства США спустя целых полгода. И вот почему

В киберхулиганстве ожидаемо обвинили русских хакеров. Фото: Shutterstock

Одна из самых влиятельных заокеанских газет, Wall Street Journal, сообщила: 18 тысяч компьютеров в США пали жертвой взлома. В том числе — в Госдепе, минфине, минздраве, министерстве внутренней безопасности и других госструктурах.

В киберхулиганстве ожидаемо обвинили русских хакеров. Хотя, казалось бы: американцы изобрели интернет и айфон, в информационных технологиях они нередко впереди планеты всей. По крайней мере, так нам говорят отечественные либералы. А тут — этакая прореха на тришкином цифровом кафтане. Причём взлом начался ещё весной сего года, но американские кибербезопасники ничего не замечали.

Сие нам, конечно, лестно: русские — народ смышлёный, не спорим. Но ведь хакеры много где есть, и в Иране, и в Китае. Но с этими странами американские демократы планируют наладить отношения, обвинять их представителей в кибердиверсиях — как-то неудобно. То ли дело — Россия.

Точь-в-точь как в «деле Скрипалей» почти трёхлетней давности: кремлёвские хакеры взломали… тьфу, агенты-отравители совершили химатаку, у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Зато санкции усилим! А потом точно так же набьём соломой и другие подобные дела…

И только одна вещь смущает. Удивительное календарное совпадение. О невероятном по масштабу и длительности взломе американских госструктур — сообщили день в день с голосованием Коллегии выборщиков. Это последний этап президентской гонки в США, когда в каждом штате по итогам прошедших в ноябре всеобщих выборов провозглашают имя победителя. Вещь церемониальная, дань традиции. Но после неё — никаких препятствий для инаугурации нового, уже 46-го, президента нет.

И кто же им стал? Любимец либеральной публики — Джо Байден. В глазах демократических СМИ (а других почти нет) — этот 78-летний политик абсолютно непогрешим, о его коррупционных связях с Украиной или Китаем почти не пишут. А если кто и обмолвится — вмиг зашикают: молчи, русский пропагандист!

И краеугольной камень «байденовской легенды» — что он, в отличие от предыдущего президента Дональда Трампа, абсолютно легитимен, поскольку победил абсолютно честно, без помощи русских хакеров, троллей, агентов ГРУ и прочих сказочных персонажей.

Поэтому СМИ и молчали о грандиозном (и уже настоящем) взломе американских госструктур. А то ведь тогда придётся отвечать на неприятные вопросы. Может, зарубежные хакеры внедрились не только в Госдеп, но и куда-то ещё, например, в базы данных с голосами избирателей в ключевых штатах?

Вот и набрали в рот воды. По обычаю. Точно так же они молчали об атаке грузинской армии на наших миротворцев в Южной Осетии. Или о военных преступлениях Украины в Донбассе.

Ну а мы-то знаем правду. Что на выборах, в которых победил Байден, имели место массовые голосования покойников и другие фальсификации. А значит, почти половина американцев уверена: «Он не наш президент». А дом, разделившийся в себе, не устоит, как говорил американский президент времён Гражданской войны — Авраам Линкольн.