Почему "инфляция для бедных" растет быстрее средней

После того, как президент страны указал на необоснованность резкого повышения стоимости основных продуктов питания, в правительстве предприняли мозговой штурм, как приостановить буйство фантазии на продовольственном рынке - в плане ценников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

После того, как президент страны указал на необоснованность резкого повышения стоимости основных продуктов питания, в правительстве предприняли мозговой штурм, как приостановить буйство фантазии на продовольственном рынке - в плане ценников.

KP.RU обратилась за комментарием к бывшему заместителю министра сельского хозяйства Леониду Холоду:

- Леонид Иванович, должно ли государство вообще регулировать цены?

- К госрегулированию цен я отношусь не очень хорошо. У нас рыночная экономика. Для нее одно из базовых правил —свободные цены. А если у нас плановая экономика — тогда хорошо отношусь. В плановой экономике одно из главных правил — регулирование.

- То есть надо понять — где мы и кто мы?

- Надо определиться — там мы или здесь. Но ни президент, ни премьер, ни правительственные деятели - никто не говорил про регулирование цен. И я призываю всех подождать — что они порешают.

- Долго ждать?

- У них неделя срока. Арсенал средств, чтобы загасить конъюнктурный взлет цен, на муку, сахар, подсолнечное масло - довольно большой. Кто-то пустил утечку — заморозить цены на 3 месяца. А вечером информация, что профильный министр докладывал на заседании кабмина о том, чтобы дать правительству право устанавливать планку экстремального повышения цены.

- И после этого?

- После чего можно было бы замораживать цену. То же самое правило, которое действует на бирже, в рыночных странах, развитых, не развитых. Когда идет взрыв конъюнктуры, который может рынок разрушить - торги прекращаются, народ успокаивается. После чего торги продолжаются.

- Так касается ценовой заморозки?

- Там ведь тоже речь не шла о регулировании цен. Речь шла о некоем «водяном перемирии». Когда сельхоз- и товаропроизводители, переработчики, продавцы договариваются: успокоиться, глубоко вдохнуть-выдохнуть - и не трогать цены какое-то время.

- При том соблюдая интересы сторон?

- Да! Если все это совмещается без затрагивания цены, применяются и другие меры. И можно ситуацию привести в норму.

- Какие есть рычаги?

- Таможенно-тарифные. Дотационные. Есть рычаги поддержки бедных. Закон рыночной экономики: инфляция для бедных выше чем инфляция средняя. В России инфляция для бедных (траты на продукты и простейшие вещи)—около 14% сейчас. А общая — порядка 4,5%. К сожалению для людей с невысокими доходами — чем меньше денег в карманах остается, тем выше инфляция для них. Это связано с «законами эластичности».

- У нас снижение платежеспособного спроса налицо.

- И соответственно идет ускоренной рост тех базовых продуктов, которые при снижении платежеспособного спроса на себя «не принимают нагрузку». Люди не покупают телевизор, холодильник, одежду, мебель. Но в любом случае купят хлеб, масло, сахар. Это закон рынка.

- Как убежать из этого закона?

- Он не самый лучший для социальной стабильности. Что в мире применяют? Либо государством дотируется продукция между сельхозпроизводителем и переработкой, чтобы переработка получала продукт дешевле. Это можно сделать при переделе между переработчиком и торговлей. По расчетам экономистов, чтобы снизить цены по трем позициям на 15%, до искомой величины — нужно 80-100 млрд рублей на год.

- Может быть прямая поддержка бедных?

- Может. Чтобы люди могли покупать спокойно подорожавшие продукты. Главное, чтобы не было картельного сговора. «Разжиревшие коты» тогда съедят все. И - прямая продуктовая поддержка бедных, карточки, талоны. Вплоть до раздачи бесплатной еды. В мире они известны хорошо. Вот так можно скрестить коня и трепетную лань. И не трогать ценообразование и социально позаботится о людях с доходами ниже какого-то уровня.

- А косвенное воздействии на цены?

- Есть интервенционные механизмы: когда цена превышает пороговый, верхний предельный уровень — идет распродажа соответствующего продукта. Но это искусно надо делать. Денег не так много, а влиять вам надо на довольно большой массив операций. Методики и тактики такого поведения в мире отработаны.

- Правительство должно сейчас делать что?

- Успокоить конъюнктуру, рынок от перегрева. Чтобы ввести планку ограничений — когда рынок признается перегретым. То, что Минэкономразвития предлагал. Но мы же не знаем, что именно было решено на совещании правительства.

- В вашу бытность заместителем министра цены регулировали?

- Нет. Но один раз, во второй половине 90-х случилась на рынке первичном, где закупочные цены, взрывная ситуация. Был урожай неплохой — но при этом «сельхозники» были депрессированны изготовителями.

- Что сделали?

- Мы проводили региональные совещания с просьбой провести у себя трехсторонние переговоры. Чтобы цена была приемлемая на какой-то период - и стороны друг друга не удавили. Они же еще с разными конкурентными потенциалами, и сейчас это тоже остается. Если вы начинаете депрессировать цену, надо посмотреть, как она будет распределяться по цепочке. Как бы не пострадали самые мало защищенные. Все звенья продовольственной цепи критически важны. Если давить на одну из них, зажимать - это будут проблемы в будущем.

- Это был год…

- Примерно 1997-й. Речь шла про зерно. Был разогрев, торговля шла плохо. Не стимулировала производителя. Тогда меры помогли. Посадили всех за стол переговоров. В ассоциированном варианте. Тот процесс позволил осознать коллективную волю. А в дальнейшем образовались союзы по профилям. Но там не было антимонопольного соглашения. Мы тогда сказали: хватит бодаться! Надо следить внимательно, что происходит во всех звеньях цепи.

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