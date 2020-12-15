Алина Загитова в конце 2020 года проводит жизнь без соревнований. Она - телеведущая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжает жить без соревнований. 13 декабря исполнился год, как она объявила о приостановке выступлений на любых турнирах. Планировала после этого кататься в ледовых шоу и готовиться к поступлению в университет. Поступить - вышло, однако же с возобновлением выступлений повременили. С осени 2020 года Загитова - одна из соведущих нового сезона шоу "Ледниковый период". По этой причине Алина не приняла участие в контрольных прокатах перед сезоном.

И вот - фанаты снова восторгаются Загитовой. Целая серия снимков о том, как знаменитая спортсменка готовиться первой в жизни студенческой сессии. Алина, напомним, летом поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика».

Для начала в сториз официального Инстаграма команды Тутберидзе появился снимок, на котором Загитова уснула за учебниками рядом с ноутбуком. И подпись довольно ироничная - "Усердно готовлюсь к первой сессии".

Вскоре же в сториз своего Инстаграма Алина Загитова выложила фото в греческой тунике. "Готовлюсь к сессии по актерскому мастерству. 22:15". Да, из-за своего графика фигуристке приходится сидеть до ночи за учебой.

Фанаты обрадовались такому появлению Алины, написав массу теплых комментариев:

- Греческая богиня. Как Алине идет образ.

- "Бог ты мой, Алина! Афродита!".

Финал эпизода про сессию Алины Загитовой - в сториз Инстаграма команды Тутберидзе появилось фото, где Алина Загитова в своем "греческом" образе сидит на полу в обнимку с любимой собакой Масару. И читает книгу на камеру своего Айфона, который стоит на штативе. "Читаем Гомера" - гласит подпись к фото.

Напомним, что Алина Загитова за свою карьеру выиграла все возможные турниры. Она победила на чемпионате России, Европы, мира, этапах Гран-При и финале серии. Главная победа спортсменки - выигрыш Олимпиады в феврале 2018 года в корейском городе Пхенчхан.