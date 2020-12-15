За себя и за того парня: трезвенников в России становится больше, но пьющие употребляют за двоих

Совсем не употребляют алкоголь лишь 15% населения России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЬЮТ ИЗ-ЗА РЕКЛАМЫ И ДОСТУПНОСТИ

Лишь 15% трудоспособных россиян не пьет. Все остальные трудящиеся, а это 76 млн человек, время от времени прикладываются к бутылке. Еще больше пугает, что спиваться начала молодежь. По данным за 2019 год, молодых людей, потребляющих алкоголь, стало больше на 16%. В общем же горячительные напитки употребляют 69% россиян от 18 до 23 лет, а 53% нового поколения расслабляются таким образом минимум раз в неделю. Большинство (62%) побуждает на это доступность и реклама алкоголя в медиа, на ТВ. Такие цифры приводятся в ежегодном докладе федерального проекта «Трезвая Россия» за 2020 год.

Самый популярный напиток в стране — пиво. Пенного мы выпиваем 8,5 миллиарда литров в год! Второе место занимает водка — в год потребляем около 1 миллиарда литров.

Самый популярный напиток в России - это пиво. Фото: Олег УКЛАДОВ

КУРИМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КИТАЕ

Россия еще и самая курящая в рейтинге стран по выкуриванию сигарет на душу населения в день по статистике за 2018 год. По числу заядлых курильщиков мы обогнали даже 1,5-миллиардный Китай. Почти четверть россиян — 22,5 % — курят ежедневно.

В документе «Трезвой России» особо подчеркивается, что, по данным Росстата, лишь за первое полугодие 2019 года почти каждый десятый россиянин не дожил до 45 лет (9,5%), а каждый четвертый (24,6%) — до 60 лет. При этом около 40% мужчин в России не доживают до 65 лет. С учетом катастрофической ситуации в 90-е, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 000 000 человек.

«АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ НЕТ»

В разговоре с «КП» Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ и руководитель «Трезвой России» подчеркивает, что больше всего алкоголь, табак и наркотики бьют по людям трудоспособного и репродуктивного возраста. 75% смертей в трудовой части общества происходит по вине вредных привычек.

Только пива россияне выпивают в год 8,5 миллиардов литров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом в последние годы многие привыкли считать, что в России растет самое трезвое поколение, однако цифры говорят обратное - в последние два года молодежь напротив стала пить больше.

- Молодежь сегодня находится под ударом. Рассчитывать, что мы навели порядок, введя в законодательстве требование перед покупкой спиртного показывать паспорт, непрофессионально. Это дало свои изменения, но они очень маленькие, - объясняет Хамзаев. - Я против того, чтобы оправдываться действиями, предпринятыми 5 лет назад, мол, сегодня ничего не надо делать. Антиалкогольной политики в стране практически нет. Есть разные позиции ведомств, действия которых напоминают басню «Лебедь, рак и щука». Последствие этого - сильнейший демографический кризис. За три года убыль населения составила около миллиона человек. Это не то, что будоражит, это заставляет хладнокровно, профессионально акцентировать внимание на правде. Система должна поменяться. Иначе при действующем подходе к последствиям потребления алкоголя, табака и наркотиков, к 2050 году население страны сократится до 125 млн. человек.

ЧИСЛО НЕПЬЮЩИХ РАСТЕТ, ОСТАВШИЕСЯ ПЬЮТ ЗА ДВОИХ

Председатель «Трезвой России» считает, что в России пьют чудовищно много. В на 146 миллионов населения потребляется 16 млрд. литров всего алкоголя. Притом, что в стране есть непьющие, и их число растет. Но вместе с этим растет процент потребления среди пьющих. Как говорится, за себя и за того парня.

Главная из десятка мер по изменению ситуации - поэтапное снижение объема продаж алкоголя: к 2024 г. до 12 млрд л., к 2027 г. до 9 млрд л., к 2030 г. до 7 млрд л. Еще одна - постепенное «пересаживание» с пива и водки, прививание винной культуры с наращиванием потребления вина до 50% к 2030 году.