Почему в Карабахе до сих вспыхивают перестрелки

На позиции российских миротворцев у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

О том, что 11-12 декабря в Карабахе внезапно вспыхнул вооруженный конфликт с ранеными и убитыми, мы уже сообщали. Но почему и как возник этот инцидент?

Факт, но российским миротворцам в Карабахе вновь пришлось показывать силу. Они развели карабахские и азербайджанские вооруженные подразделения, которые столкнулись в селах Хин Тазхер и Хцаберд Гадрутского района. Так из-за чего произошел конфликт?

Все мы помним, как азербайджанские войска рвались к Шуше. Ее хотели взять ко "Дню государственной независимости Азербайджана", который отмечался 18 октября, потом ко Дню Государственного флага (9 ноября), Дню Конституции (12 ноября) и Дню национального возрождения (17 ноября). Где-то с середины ноября Азербайджан стал активно глушить любую связь армянских войск в Карабахе. Это привело к тому, что с армянскими подразделениями, которые находились в лесистой местности под селами Хин Тазхер и Хцаберд Гадрутского района, была утрачена связь. Подразделения сначала попали в окружение, а затем оказались в тылу азербайджанских войск. И даже после того, как были установлены мирные соглашения об этих подразделениях армянские политики не вспоминали. Их просто причислили к числу пропавших без вести. А между тем "потерявшиеся" временами давали о себе знать, стали партизанить. Если сначала этого не замечали, то с приходом миротворцев эта информация стала попадать в информационные сводки.

Российский миротворец во время дежурства на контрольно-пропускном пункте города Степанакерта. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вот, как всю эту ситуацию описали в Службе государственной безопасности Азербайджана: "Некоторые вооруженные формирования Армении остались в лесу в северо-западной части поселения Хадрут Ходжавендского района Азербайджана после объявления прекращения огня в соответствии с заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В армянских СМИ сообщили, что эти вооруженные формирования потерялись в лесной зоне, со ссылкой на армянских чиновников. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил России с просьбой вывести их с этой территории".

В Баку отметили, что чаша терпения была переполнена, когда один азербайджанский военнослужащий был убит, а 8 декабря сотрудник компании "Азерселл", который устанавливал 4G на вышке у села Хадрут получил тяжелые ранения. После этого и была проведена антитеррористическая операция, которая началась 11 декабря.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на заседании Совбеза о том, что 12 декабря во время конфликта близ двух карабахских сел Хин Тазхер и Хцаберд Гадрутского района были ранены 6 армянских военнослужащих

"С азербайджанской стороны есть убитые и раненые, но как только туда прибыло небольшое подразделение российских миротворцев, все успокоилось, а села были заняты азербайджанским спецназом. Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации," - заявил Пашинян.

Миротворцы создали потерявшимся армянским военнослужащим, которые отказались складывать оружие коридор, по которому они вышли с территории Карабаха.

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики подчеркнула, что "военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по соблюдению режима прекращения огня и эвакуации армянских военнослужащих, представленных как "потерянных" и "пропавших"".

На официальном сайте Министерства обороны России обновилась карта миротворческой операции в Карабахе. Теперь на ней появилось село Хин Тазхер, где и произошло вооруженное столкновениях между армянскими и азербайджанскими военными. Остается надеяться, что последнее.