Произвел упаковку? Оплати ее сбор и переработку

Координационный руководитель «Коалиции лидеров за экономику замкнутого цикла для России» Наталья Беляева направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать новый механизм реформы расширенной ответственности производителя (РОП). Утилизацию упаковки должны оплачивать ее производители, уверен автор послания. Предлагаемые меры во многом совпадают с теми, что уже приняты в ряде стран Европы.

БОДАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Обратим внимание, что Коалиция лидеров за экономику замкнутого цикла для России объединяет многих известных экспертов и представителей гражданского общества России. Письмо подписано 19 общественными деятелями, включая президента общероссийского союза предпринимателей «Деловая Россия» Павла Титова, исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, председателя Совета Молочного союза Людмилу Маницкую и председателя Российского экологического движения Рашида Нургалиева.

По сути дела, речь в письме идет об одном из вариантов «мусорной реформы», которая вот уже больше года активно обсуждается на уровне федерального Кабинета министров.

«По нашему мнению, решение поставленных Президентом задач требует изменения ключевых механизмов функционирования системы РОП, - отмечается в письме. - Участники коалиции сходятся во мнении, что для достижения скорейшего эффекта по сокращению захоронения отходов и увеличению доли переработки вторичного сырья необходимо максимальное вовлечение во вторичный оборот отходов упаковки, которые составляют более 50% объема всех отходов потребления. Ключевым решением по совершенствованию механизма РОП в части утилизации упаковки, без которого невозможно его развитие в текущих экономических условиях, является перенос ответственности в отношении российской упаковки на ее непосредственных производителей».

Авторы письма отмечают следующие преимущества модели с переносом ответственности на производителей упаковки:

- снятие административной нагрузки с производителей товаров в упаковке, торговых сетей, ресторанов и гостиниц, включая компаний малого и среднего бизнеса (около 4 млн. предприятий);

- минимальное уклонение от ответственности (5-10%) уже в краткосрочной перспективе (даже в Германии, где задача сбора и переработки отходов лежит на производителях товаров, 25% компаний уклоняются от своей обязанности даже спустя 30 лет с момента запуска механизма);

- возможность дифференцирования ставок платежей на трудно- перерабатываемые виды упаковки, такие как ПВХ-упаковка, комбинированная упаковка и т.д.;

- снижение уровня административной нагрузки на государственные надзорные органы в результате многократного сокращения субъектов контроля. В случае, если механизм не будет изменен, миллионы малых и средних предприятий вынуждены будут также нести дополнительные расходы, связанные с исполнением обязательств РОП;

- направление регуляторного воздействия на производителей упаковки, которые могут стать цикличными, принимая решение об использовании вторичного сырья в производстве;

- обеспечение легкости верификации данных об использовании упаковки – данные о выпуске упаковки уже предоставляются в Росстат, при этом данные о выпуске товаров в той или иной упаковке отсутствуют.

«В связи с вышеизложенным просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать перенос ответственности в части утилизации упаковки с российских производителей товаров в упаковке на непосредственных производителей упаковки с целью скорейшего принятия решений по совершенствованию законодательства, направленного на создание эффективной системы обращения с отходами потребления и переход к модели экономики замкнутого цикла», - обращаются эксперты и общественные деятели в письме к президенту России.

НЕ СБОР, А СЛЕЗЫ

Расширенная ответственность производителя – история для нашей страны достаточно новая. Поэтому сначала проведем небольшое ликбез.

Согласно действующему законодательству, участниками системы РОП являются российские производители товаров в упаковке и самой упаковки как самостоятельного продукта, а также импортеры товаров и упаковки из других стран. Упаковку применяют практически все производители, но ее использование ни в одной из отчетностей не отображается. Для статистики принято собирать лишь информацию о количестве выпущенной готовой продукции. При этом исполнение норматива утилизации или уплата экологического сбора в рамках РОП затрагивает только производителей товаров в упаковке. Сюда попадает даже малый и средний бизнес - начиная от цветочных магазинов, использующих, например, бумагу для обертки цветов и заканчивая кондитерскими, выпускающими свою продукцию в коробках.

Поскольку присутствие упаковки в современном мире считается уже априори константой, то практически весь бизнес, существующий в России, должен исполнять РОП. Много ли наше государство получает в виде экологического сбора? Вот поверьте – гроши…

«Из 4 млн. компаний – субъектов РОП отчетность об утилизации предоставляют только 15 тыс., - сообщил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев. - В 2018 году было собрано 2,2 млрд руб. экологического сбора, в то время как, по расчетам Минприроды, поступления от сбора должны составлять 136 млрд руб. в год. Да и то, что имеется в большей степени удалось собрать лишь благодаря тому, что Федеральная таможенная служба ежегодно передает данные об организациях-импортерах товаров и упаковки в Росприроднадзор. Упаковка, которая ввозится с импортируемыми товарами, как раз и обеспечивает большую часть собираемой суммы экосбора».

Больше того, отсутствие четко прописанных механизмов идентификации исполнителей РОП не позволяет Росприроднадзору выделить из числа всех налогоплательщиков компании, которые обязаны платить за утилизацию упаковки. Уже на протяжении 5 лет согласно действующему законодательству представление отчетных документов по исполнению РОП является обязанностью для всех импортеров и производителей, осуществляющих деятельность с товарами и упаковкой, попадающей под требований РОП.

В 2019 году в КоАП РФ появились поправки, которые ввели ответственность за сокрытие или предоставление недостоверной информации по РОП, а также неуплату экологического сбора. При этом закон не имеет обратной силы, то есть привлечь нарушителей за деяния 2016-2018 гг просто невозможно. Однако введение ответственности без прописанного алгоритма идентификации субъектов РОП не позволяет активно применять санкции к нарушителям, поскольку выявить их проблематично, а количество их – астрономическая цифра в 4 миллиона. Мы получаем неработающую систему с плачевными результатами.

РАВНЕНИЕ НА ЦЕНУ

Опыт показывает, что около половины ТКО составляет упаковка с самым коротким жизненным циклом, которая, смешиваясь с органическими отходами, становится непригодной для переработки. Упаковка, попадающая в поток смешанных отходов, становится проблемой региональных операторов, у которых отсутствует финансовая возможность и экономические стимулы для внедрения раздельного сбора отходов. В связи с этим вовлекаемость отходов упаковки в утилизацию не превышает 1-1,5% из-за отсутствия источника финансирования.

«Ставка экосбора, согласно действующему законодательству, должна быть такого размера, чтобы обеспечить сбор, транспортировку, обработку и утилизацию одной тонны или одной единицы товара, - пояснил Алексей Сергеев. - Однако, фактически по самым распространенным отходам тары и упаковки эти ставки не соответствуют реальным затратам, то есть значительно занижены. Например, для того чтобы организовать раздельный сбор, перевозку и досортировку одной тонны пластиковых бутылок необходимо 15-16 тыс. рублей, не считая стоимости утилизации. А ставка экосбора составляет всего 3800 рублей».

Помимо этого, перечень товаров, подлежащих обязательной утилизации, разработан без учета различий в требованиях к технологиям утилизации различных видов пластика. На сегодня под термином «пластиковая тара» объединены такие виды отходов, как ПЭТ-бутылки, полипропиленовые и полистирольные стаканчики, подложки из вспененного полистирола, контейнеры из ПВХ и т. д. Это означает, что, выпуская на рынок тару из вспененного полистирола, обреченную на сжигание или захоронение на полигоне, перед контролирующими органами можно отчитаться утилизацией ПЭТ-бутылок полипропилена, которые несложно собирать и перерабатывать.

Больше того, низкий норматив утилизации и отсутствие экономического стимула не мотивируют бизнес отдавать предпочтение перерабатываемым материалам.

Эксперты отмечают, что закрепление обязательств по РОП за производителями упаковки потянуло бы за собой все последующие звенья цепи: ныне дешевая, трудноперерабатываемая упаковка выросла бы в цене, следовательно, производители товаров при выборе для них упаковки отказались бы от покупки такой обертки, отдав предпочтение более дешевой и легко вовлекаемой во вторичный оборот упаковке. На прилавки потребителям в конечном итоге поступала бы более дешевая продукция, «укутанная» в перерабатываемые материалы, которые с легкостью можно сдать на утилизацию для повторного применения. Падение спроса на дорогую упаковку заставило бы производителей упаковки изменить ее дизайн в пользу легкоперерабатываемых материалов. В конечном итоге, на рынке упаковки произошла бы ее унификация, соответствующая принципам устойчивого развития и циклической экономики.

Основной принцип механизма РОП – «платит загрязнитель» - на данный момент нарушается. Создав 100% отходов, утилизация оплачивается на 10%-25%. Остальная часть перекладывается на плечи людей, которые не имеют возможности сдать это сырье на утилизацию, бесплатно или даже получив поощрительный бонус, а вынуждены выкидывать отходы без сортировки в контейнер.

«РЫНОК УПАКОВКИ БОЛЕЕ СКОНЦЕНТРИРОВАН»

Обратим внимание, что все системы РОП в Европе, появившиеся в 1990 годах, были сфокусированы исключительно на утилизации упаковки. Ключевые усилия были направлены на увеличение уровня переработки именно этого потока отходов. Вначале этот принцип был заложен в систему РОП Германии, затем этот же принцип был использован в Директиве 94/62/EC по упаковке и упаковочным отходам на уровне Европейского союза.

Германия, которую принято считать лидером эффективного управления системой ответственности производителей и импортеров за потенциальные отходы, за 30 лет существования механизма в стране по сей день сталкивается с острой проблемой – сложностью администрирования огромного количества компаний-производителей. Именно такую модель переняла Россия, несмотря на то что, для Германии характерна проблема фрирайдерства – около 25% составляют уклонисты. При этом расходы по администрированию в немецкой системе РОП входят в платежи производителей товаров, которые являются самыми высокими в Европе. Нагромождение участников системы, включая в том числе предложение ввести понятия «сервисной», «потребительской» и «транспортной» упаковки, не дадут желаемого результата, а только усугубят ситуацию, повысив расходы на содержание штата сотрудников и увеличив их ресурсозатраты.

«Еврокомиссия признает, что использование системы РОП с ответственностью каждого отдельного производителя более эффективно в случае, если рынок соответствующей продукции обладает высокой концентрацией, - резюмирует координационный руководитель «Коалиции лидеров за экономику замкнутого цикла для России», заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. - Рынок упаковки более концентрирован, поэтому ее производителям легче всего собрать эти отходы и повторно использовать на своем же производстве. В Швеции давно обратили внимание на неэффективность администрирования множества мелких производителей товаров, привлечь которых к выполнению обязательств оказалось крайне трудно. Для того, чтобы не создавать дополнительные барьеры для мелкого и среднего бизнеса, ответственность за используемую ими упаковку возложили на производителей упаковки. Это было сделано в отношении только сервисной упаковки. Однако такой шаг уже значительно облегчил администрирование за счет исключения из-под регулирования десятков тысяч юридических лиц. Более того, такая мера способствовала увеличению уровня собираемости упаковки и ее переработки».

Предлагаемый перенос ответственности с производителей товаров на производителей упаковки позволит без существенного увеличения штата и финансирования надзорных органов создать эффективный механизм контроля системы РОП – для максимально быстрого выявления производителей упаковки, не выполняющих свои обязательства.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Половинчатое решение - раздолье для коррупции

«Я поддерживаю предложение Коалиции лидеров за экономику замкнутого цикла для России, которая предлагает груз расширенной ответственности производителя перенести с производителей товаров на производителей упаковки. Это настоящее решение проблемы утилизации упаковки, - сообщил депутат Госдумы, член парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин. - Новая концепция РОП, которую мы ждали год - «хромая утка» с пластмассовыми крыльями, механизмом заокеанского производства и английским акцентом. Но где реально находится дистанционный пульт управления, еще придется разобраться. Эта утка никогда не взлетит, потому что создана как подсадная, да и вообще пластмассовые утки не летают.

По оценкам экспертов, сегодняшняя концепция направлена на дальнейшую стагнацию, проведения мусорной реформы, на создание российскому малому и среднему предпринимательству (МСП) излишних административных преград для эффективного ведения бизнеса. Все это пагубно отразится на состоянии экономики и создаст дополнительное социальное напряжение в стране. Суммы бюджетных затрат на администрирование будут астрономические, но администрирование мало эффективно.

Такой экономически нецелесообразный механизм РОП в виде «половинчатого переноса» станет раздольем для коррупции. Передовые технологии и цифровизация здесь не помогут, потому что оцифровать можно только там, где существуют реальные данные. Бизнес должен отчитываться за тонны упаковки в Росприроднадзор, а покупает штуки и метры. У многих МСП предприятий нет отделов, которые ведут баланс, большинство не сдают отчеты в Росстат, значит верификация их данных просто невозможна. Таким образом, МСП предприятия — это фактически «стелс-технология» для любого администратора такой системы.

Транснациональным компаниям справиться с этими отчетами непросто, но возможно, они пострадают, но не так сильно, как малое и среднее предпринимательство России. Все это результат лоббизма и стратегии захвата российского рынка. «Полумеры», зафиксированные сейчас в концепции РОП, не дадут никакого результата кроме отрицательного. Это не только глубокое убеждение экспертов, но и бизнес сообществ».