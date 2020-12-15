Бывшая жена Романа Абрамовича беременна от молодого красавца-миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича беременна от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Романа Абрамовича беременна от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Для Дарьи Жуковой этот малыш станет третьим, а для ее 35-летнего мужа-красавца - первым.

Даша Жукова совсем скоро станет многодетной мамой. О том, что 39-летняя красавица беременна от своего нынешнего мужа Ставроса Ниархоса, сообщило издание Page Six. Друзья поздравляют супругов с радостным событием.

Впервые о романе Дарьи и Ставроса заговорили около трех лет назад. Тогда пару вместе заметили на одном из мероприятий. Летом 2019 года Ниархос сделал Жуковой предложение руки и сердца, а осенью того же года они узаконили свои отношения в Париже. Пышную свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Морице. На торжество было приглашено несколько десятков именитых гостей. Свадебное мероприятие обошлось молодоженам в 6,5 млн долларов.

Даша Жукова никогда не обсуждает с прессой личную жизнь, поэтому не стоит ждать, что она прокомментирует новость о своей беременности. В свое время ей удалось сохранить в секрете и подробности развода с Романом Абрамовичем, с которым она жила на протяжении десяти лет. В 2009 году у пары родился сын Аарон, а еще спустя четыре года на свет появилась их дочь Лея. После развода Жукова сохранила хорошие отношения с бывшим мужем.

Что касается ее нынешнего избранника, то Ставрос Ниархос III - внук известного греческого судовладельца Ставроса Ниахроса. Магнат скончался в 1996 году и оставил своей семье состояние в 2,5 млрд долларов. Ставрос-младший родился в Нью-Йорке. Детство провел в Париже, на Гавайях и в Нью-Йорке. Специализируется на кинематографии. Профессионально занимается кайтбордингом. Он хорош собой и крутил романы с Линдси Лохан, Пэрис Хилтон и Джессикой Харт.

С Жуковой его, помимо прочего, роднит любовь к изобразительному искусству. В 1956 году его дед выгодно вложил заработанные на нефтяных танкерах деньги в коллекцию живописи, которая за эти годы подорожала в разы. В семейной коллекции Ниархосов - более 100 полотен одних только французских импрессионистов и постимпрессионистов. Так, в 1989 году магнат купил автопортрет Пикассо за 47 млн долларов, а также пополнил коллекцию работами Ван Гога, Гойя, Эль Греко и Рубенса. Отец Ставроса-младшего - Филипп Ниархос унаследовал от отца любовь к живописи. Он один из самых известных коллекционеров современного искусства. По отцу Ставрос приходится троюродным братом миллиардерше Афине Онассис - внучке другого известного греческого судовладельца Аристотеля Онассиса.