Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Ни одно крупное предприятие во время пандемии не было остановлено, ни один масштабный инвестпроект не закрыт»

Автор фото: Дмитрий ДУБОВ

Мурманская область в этом году была в зоне особого внимания. Правительство РФ утвердило Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Новый план поможет поднять экономику арктических регионов на новый уровень, улучшить их транспортную и социальную инфраструктуру. Для реализации этих амбициозных задач предстоит серьезно потрудиться, ведь развитие промышленности должно идти бок о бок с решением социальных проблем - повышением уровня жизни населения, созданием новых рабочих мест. Уже сегодня, впрочем, сделано немало: как показало недавнее исследование Фонда развития гражданского общества, Мурманская область расположилась в группе «высокого рейтинга» социального благополучия регионов. И это с учетом сложного, «коронавирусного» 2020 года. О том, с какими результатами регион провожает уходящий год и с какими задачами встречает новый, мы поговорили с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ У НАС ВЫРОС НА 12%, ХОТЯ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ УПАЛ НА 4%»

- Андрей Владимирович, 2020 год был непростым для всех российских регионов. С какими итогами его завершает Мурманская область?

- Год действительно выдался не из лёгких. Помимо пандемии, в июне мы столкнулись с аварией железнодорожного моста под Мурманском, серьёзно нарушившей логистику наших предприятий. Тем не менее, по итогам года ситуация в регионе выглядит даже лучше, чем в среднем по России. Например, объем инвестиций у нас за 9 месяцев вырос на 12 % - а в среднем по стране он упал на 4,1 %. Объем строительных работ, с учетом больших промышленных проектов, дал рост почти на треть.

Благодаря нашим, без ложной скромности скажу, беспрецедентным мерам поддержки бизнеса удалось сдержать массовое обрушение малого и среднего предпринимательства.

Ни одно крупное предприятие не было остановлено, ни один масштабный инвестпроект не закрыт.

Так что непростой 2020 год мы прошли достойно, и надеемся на рост региональной экономики в году наступающем.

Автор фото: Дмитрий ДУБОВ

- Как регион переживает пандемию? Какие ограничительные меры действуют в Мурманской области?

- Положение дел, как по всей стране, ещё далеко от благоприятного. Однако ситуация стабилизировалась – ежесуточный прирост вновь заболевших остановился в пределах 280-290 человек в сутки и сохраняется таким уже почти месяц. То есть этот показатель не растет, и это уже хорошо, при том, что по охвату населения тестированием мы входим в десятки лидеров по стране.

Исходя из этого, мы постепенно, очень осторожно и поэтапно начинаем снимать некоторые ограничения. Так, по просьбе спортсменов и тренеров разрешили проводить спортивные соревнования, чтобы воспитанники ДЮСШ имели возможность сдавать на разряды, не теряли время и форму. На состязания на свежем воздухе, такие как хоккей с мячом, допускаются болельщики. С 17 декабря вновь начнут работу кинотеатры и областная филармония – при условии «шахматной» рассадки зрителей в зале.

В Новый ярмарки будут разрешены, а вот массовые гулянья и культурные мероприятия – нет.

ПРОЕКТ «НОВЫЙ МУРМАНСК» ПРЕВРАТИТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР В КОМФОРТНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД

- В Стратегии развития Арктики до 2035 года Мурманской области отводится ключевая роль. Какие проекты регион собирается реализовать в первую очередь?

- В ближайшие 10 лет мы планируем реализовать более 30 структурированных промышленных и логистических проектов на как минимум 400 млрд рублей инвестиций, которые дадут более 20 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. «Якорные» для нас проекты в этом контексте – комплексное развитие Мурманского транспортного узла и создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК».

Также в 2021 году мы приступим к постепенной реализации масштабного проекта «Новый Мурманск». На месте бывшего судоремонтного завода в Мурманске планируется создать набережную и современное общественное пространство. В едином дизайн-коде будут обновлены прилегающие территории морского, железнодорожного и автобусного вокзалов, переходного моста, привокзальной площади.

Еще один важнейший для региона проект - реновация ЗАТО (закрытых территориально-административных образований – Ред.) и военных гарнизонов. На первый этап реализации программы выделено финансирование почти в миллиард рублей.

- В мае этого года в Мурманской области была создана территория опережающего развития «Столица Арктики». Это первая арктическая ТОР в России. Какие возможности и преференции она открывает для резидентов?

- В режиме ТОР инвесторам доступен уникальный спектр государственной поддержки, в частности: пониженная ставка страховых взносов 7,6 % (для нерезидентов - 30%), пониженная ставка налога на прибыль - первые 5 лет 5 %, вторые 5 лет 12% (для нерезидентов - 20%); нулевой налог на в течение 3 лет (для нерезидентов - 0,3-1,5%); нулевой налог на имущество в течение 5 лет (для нерезидентов - 2,2%); сокращенное время проведения контрольных проверок (не более 15 дней); предоставление земельных участков по льготным ставкам аренды и выкупа; возможность создания свободной таможенной зоны на своей территории.

Плюс к этому на всей территории Мурманской области вступили в силу льготы Арктической зоны - самой большой особой экономической зоны в мире.

И ещё одно, считаю, уникальное решение: мы на три года радикально снизили налоги для малого бизнеса. Например, предприниматель, который вкладывает один миллион рублей, теперь платит вместо 30% социальных взносов всего 3.5%

Автор фото: Дмитрий ДУБОВ

- На днях Правительство России одобрило заявку на создание межрегионального научно-образовательного центра «Российская Арктика». Чем НОЦ будет заниматься в Мурманской области?

- Базовые участники НОЦ от Мурманской области – это Кольский научный центр РАН и Мурманский государственный технический университет. Кроме того, мы планируем задействовать научный потенциал Полярного филиала ФГБНУ ВНИРО (бывший ПИНРО).

В основной портфель технологических проектов НОЦ от Мурманской области вошли проекты создания химико-металлургического комплекса Африкандского месторождения по производству диоксида титана и проект строительства горно-обогатительного комбината на базе платинометалльного месторождения «Федорова Тундра».

Также потребителями услуг НОЦ будут проекты компании «НОВАТЭК», морской терминал «Тулома» и «Норильский Никель» с проектом создания нового экологичного металлургического производства.

«ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

- Андрей Владимирович, вы руководили проектом цифровизации городского хозяйства «Умный город», стали разработчиком стандарта «Умный город России», а также Индекса IQ городов. Как вы оцениваете процесс цифровизации в Мурманской области? Какие проекты уже работают, что еще предстоит сделать?

- Все «цифровые» инновации в управлении мы объединили в проект «Умный регион», который как раз и базируется на модели «Умного города».

Первое, что мы сделали, – запустили портал «Наш Север» для сообщений жителей области о проблемах в ЖКХ. Следом был запущен инвестиционный портал с единым личным кабинетом инвестора. Эти два инструмента уже успели хорошо показать себя в деле.

Сейчас заканчивается разработка туристического гида, который будет работать как в мобильном приложении, так и на уличных экранах. Параллельно идёт подготовка информационной системы «Благоустройство», системы «Безопасный город» с видеонаблюдением, систем градостроительной деятельности и мониторинга уборки,.

Все эти ресурсы объединит цифровая платформа управления регионом, которая начнёт работу уже до конца декабря. А основным узлом обработки информации и принятия решений станет недавно запущенный Центр управления регионом, созданный во исполнение поручения Президента РФ.

Автор фото: Дмитрий ДУБОВ

- Как в этом году проходила реализация национальных проектов?

- В основном, мы с поставленными в 2020 году задачами справились, хотя, конечно, есть и проблемные вопросы.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» проведён масштабный ремонт улично-дорожной сети, показатели проекта выполнены.

По нацпроекту «Демография» построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах. Начато строительство пяти детских садов: на 80 и 196 мест в Мурманске, на 220 мест в Североморске, а также садов в Мурмашах и Алакуртти. Продолжается строительство ряда спортивных объектов, в том числе до конца года в г. Мурманске будет завершено строительство крытого катка «Авангард» и очередной этап комплексного развития любимой мурманчанами «Долины Уюта».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 13 общественных пространств и отремонтировано 226 дворовых территорий по всей области. По ряду объектов работы завершаются. Закончен один из наших проектов-победителей Всероссийского конкурса создания лучших практик формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года – набережная в городе Кола, второй проект - Ленинградская набережная в Мончегорске – готов на 80%. Мурманская область уже выполнила показатели проекта по расселению из аварийного жилищного фонд - расселено 760 человек с 14,77 тыс. кв. м аварийного жилья.

По проекту «Здравоохранение» начата разработка проекта реконструкции областного онкологического диспансера. По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями закуплено оборудование и медикаменты на 132,6 млн рублей, в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями - на 224,5 млн, для развития детского здравоохранения - на 65,9 млн. рублей. Новое оборудование получили все крупнейшие больницы области.

В рамках нацпроекта «Образование» созданы 29 центров "Точка роста". 4 школы – в Ковдоре, Оленегорске, Кандалакше и Видяево – обновили свою спортивную инфраструктуру. На базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» заработали 10 мобильных технопарков «Кванториум». В 2021 году в рамках этого проекта начнем строительство 2-х школ в Мурманске – на 500 и 800 мест. К сожалению, не удастся в этом году завершить строительство школы в Североморске на 1200 мест. Вот тут как раз пандемия нас подвела, сказалась серьезная нехватка рабочей силы. Однако, это никоим образом не повлияло на учебный процесс в Североморске. В рамках проекта «Экология» мы начали крайне важный для Мурманской агломерации проект по рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» общей стоимостью более 400 млн. рублей, получили федеральные средства на еще один такой проект – рекультивация Дровяного. В с.Тулома Кольского района проведена реконструкция водозаборных сооружений, которая, безусловно, повлияет на экологическую обстановку на территории всего района. Спроектировали водозаборные сооружения в с. Териберка, которые будут построены в 2021 году.

В рамках НП «Культура» серьезно продвинулись в вопросе реконструкции Мурманского областного драматического театра, который планируем открыть в марте будущего года. Создали 4 модельных библиотеки (Мурманск, Апатиты, Мончегорск), в том числе одну на дополнительно полученный грант – Ловозерский район.

Уже сейчас можно сказать что полностью выполнен и достигнуты все показатели по НП по МСП: получили государственную поддержу более 1400 субъектов МСП, выведено на экспорт нарастающим итогом 59 субъектов МСП, предоставлено микрозаймов субъектам МСП на сумму более 400 млн. рублей, достигнуты иные важные для сферы предпринимательства показатели и результаты.

Что касается планов на будущий год, то они такие же, как и на этот, - безусловно исполнить все поставленные задачи. Средства на эти цели в областной бюджет мы заложили.

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ГЛАВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ

- Впереди Новый год, Мурманская область — одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха. Какие маршруты и новогодние программы регион в этом году предлагает для туристов?

- Для жителей Мурманской области с 11 декабря открыт горнолыжный сезон – как в Хибинах, так и на всех других склонах Заполярья.

Автор фото: Дмитрий ДУБОВ

Что касается въездных туристов, то с 25 декабря текущего года и по 15 января 2021-го в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Териберке, а также Терском, Ловозерском и Кандалакшском районах гостю из другого региона можно будет снять номер в гостинице, хостел или квартиру только при соблюдении двух условий: нужно иметь свежие справки об отсутствии CoVID-инфекции и контакта с больными; нужно забронировать жильё не позже 14 декабря.

Прошу нас понять – эта мера вынужденная. Если новогодние праздники пройдут спокойно с точки зрения эпидобстановки, с 15 января вся область откроется для гостей. А пока – добро пожаловать в Мурманск, здесь тоже есть на что посмотреть, и где погулять!