Марио Фернандес получил смокинг от kp.ru и собирается в нем жениться

Обладатель звания "Джентльмен года" российского футбола Марио Фернандес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда еще традиционный приз «Комсомольской правды» футбольному «Джентльмену года» не приходился так кстати его обладателю. Победитель премии защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес на стадионе ЦСКА был вручен смокинг. И тут же лауреат признался, что этой зимой у него запланирована свадьба, и расписываться он пойдет в этом костюме.

«Джентльмен года» - ежегодная премия, которая вручается футболистам за корректное поведение на поле и за его пределами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Этот смокинг смотрится намного круче, чем тот костюм, который подготовил к свадьбе я, - признался Марио, облачаясь в смокинг, сшитый специально нашими партнерами из салона «Императорский портной». – Мы хотели сделать все торжественно. Но сейчас во время пандемии, возможно, все у нас будет скромнее. Мы только распишемся, а потом будет скромный ужин в семейном кругу».

Смокинг сидит безупречно благодаря усилиям мастеров из салона «Императорский портной». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония вручения смокинга прошла на стадионе ЦСКА в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Избранницу Марио Фернандеса зовут русским именем Марьяна. Но в недавнем интервью КП «Джентльмен года» рассказал, что встретил ее в Бразилии. «Мы с Марьяной знакомы уже довольно давно. Однажды в Сан-Паоло мы с братом и другом зашли в один клуб, и там я увидел ее. Но на следующей неделе мне надо было уже лететь в Россию, готовиться к сезону, так что встречаться мы с Марьяной стали позже», - рассказывал Марио.

После вручения смокинга, Марио признался, что уже скоро состоится его свадьба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Джентльмен года» - премия, которая вручается футболистам за корректное поведение на поле и за его пределами. И Фернандес - лучший выбор, который могли сделать болельщики и специалисты. «Я бы хотел сказать спасибо всем, кто голосовал за меня. Этот приз необычайно важен для меня. Потому что я считаю, что медали и чемпионства – это далеко не главное. Намного важнее оставаться людьми в футболе и в жизни. Так что мне эту премию даровал Бог», - признался Марио.

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